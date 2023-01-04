本港去年11月零售銷售按年跌4.2%　連升兩個月後「斷纜」

政府統計處公布，去年11月零售業總銷貨價值的臨時估計為295億元，按年跌4.2%，連升兩個月後再度「斷纜」；與2021年同期比較，2022年首11個月合計的零售業總銷貨價值的臨時估計下跌1.1%。

另外，去年十月的零售業總銷貨價值的修訂估計較2021年同月上升4%。

扣除其間價格變動後，去年11月零售業總銷貨數量的臨時估計按年跌5.3%；與2021年同期比較，首11個月合計的零售業總銷貨數量的臨時估計下跌3.6%。

去年11月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔12.8%。該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為38億元，按年升9.4%；首11個月，零售業網上銷售價值的臨時估計上升21.9%。

按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，其他未分類消費品的銷貨價值下跌6%。其次為珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物（銷貨價值下跌8.3%）；百貨公司貨品（下跌19.3%）；服裝（下跌16.4%）；藥物及化妝品（下跌4.2%）；燃料（下跌1.9%）；傢具及固定裝置（下跌6.7%）；鞋類、有關製品及其他衣物配件（下跌8.1%）；書報、文具及禮品（下跌5.1%）；中藥（下跌4.7%）；以及眼鏡店（下跌0.2%）。

另一方面，電器及其他未分類耐用消費品的銷貨價值上升3.1%。其次為超級市場貨品（銷貨價值上升0.1%）；食品、酒類飲品及煙草（上升0.3%）；以及汽車及汽車零件（上升24.8%）。

政府發言人表示，零售業務繼上月改善後，在11月有所回軟。10月和11月合計，零售銷貨價值按年比較大致保持平穩。展望未來，雖然金融狀況收緊將繼續影響本地消費需求，政府近日進一步放寬社交距離措施及勞工市場情況繼續改善將提供支持。此外，預期訪港旅客人數上升，應有利零售銷售的表現。