HKTVmall母企｜香港科技探索2023年 GMV目標88至92億元

HKTVmall母公司香港科技探索（1137）指出，2023年全年訂單總商品交易額（GMV）為88至92億元，按年增加6.3%至11.1%。公司又指出會維持中期目標，在2026年或之前，訂單總商品交額為120至150億元，約佔香港總零售鈽銷貨價值3.4至4.3%。



公司又指出，除卻訂單總商品交易額外，今年訂下的目標包括多媒體廣告收入約1.56億元﹑綜合毛利率及佣金為24至24.5%﹑香港電子商務的經調整後的除稅﹑息﹑折舊及攤銷前溢利（EBITDA）介乎4.4至5.06億元。

2023年將推多項新服務

公司亦表示，位於英國曼徹斯特的全自動零售商店，會在今年第2季推出。在年內將會有以下核心新項目推出，包括第三方物流服務，全方位電子商店方案，以及推出新的應用程序，Evertus為社交電子商貿平台。

公司指出由於全自動零售商店及系統及不同新的項目推出，預料科技業務及新項目於年內可來LBITDA約1.4億元。會密切留意新頁目發展，並於2年後為每個項目進行檢討，為下個部署重新定義。

2022年全年GMV為82.8億元

另一方面，公司指出2022年12月日均訂單量為4.93萬張，按月持平，按年增加19.1%。平均訂單值為467元，按月增加3.8%，按年減少1.9%，平均每日訂單總商品交易額為2,300萬元，分別按月升3.6%及按年增加16.8%。上月訂單總商品交易額為7.13億元，按月增加7.1%，按年增加16.7%。

2022年全年訂單總商品交易額為82.8億元，而該年度全年更新目標金額為80億元。