內地據報計劃加大支持措施　紓緩「大到不能倒」房企流動性壓力

外電引述知情人士指出，由於房地產仍處於下行月，內地政府計劃加大支持措施，為「大到不能倒」的發展商紓緩流動性壓力。據指國務院金融穩定委員會上周指導證券業及銀行業監管機構，支持「系統性重要（systemically important）房企的資產負債表。



消息指出有關優質房企界定標準除屬於「系統性重要」房企，亦包括核數師連續3年對財務報表發出無保留意見，以及並無公開市場違約在內的重大不良記錄。

或設定優質房企白名單

據指金融機構及監管機構可能會設定優質房企「白名單」。據過往經驗，進入支持名單的開發商有望在債權及股權融資等方面獲得支持。

與此同時，另一名知情人士指出，中國證券投資基金業協會近期窗口指導多家地產私募基金，明確此前被叫停的住宅類房地產私募基金恢復新增備案，並有指國務院金融穩定發展委員會要求系統性重要的地產企業給予更多融資支持，以避免行業出現更著陸風險。

融創房地產160億元人民幣獲展期

另一方面，融創房地產公布總計160億元人民幣的境內債券整體展期方案，獲債券持有人會議表決通過。展期方案通過後，將有效解緩融創未來3年至4年流動性壓力，進一步改善整體財務狀況，為公司恢復生產﹑回歸健康發展軌道創造有利條件。

去年12月以來，融創積極主動與投資者溝通境內債券整體展期方案，目前已經按照債券持有人會議規則達成整體展期。今次境內債券整體展期，共涉10筆存續的公司債券及供應鏈ABS，加強平均展期期限為3.51年。

為保障投資者，融創以廣州文旅城﹑重慶江北咀A-ONE﹑溫州翡翠海岸城等多處資產，作為展期償付保障，並創新計了「現金支付+小額兌付」的機制，最大程度兼顧機構投資者及個人投資者利益訴求。