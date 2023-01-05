中播數據落地東盟　為3萬印尼島嶼村落提供衛星互聯網多媒體服務

中播數據﹙0471)公佈，已與PT Bum Desa Indonesia簽訂戰略合作協議(「協議」)，將成立合資公司(「合資公司」)，為印尼的3萬個島嶼村落，提供衛星互聯網多媒體服務。中播數據指出，服務將令印尼數千萬人首次就地上網和享用現代化媒體資訊服務，並有助快速推動印尼鄉鎮數字化轉型及經濟發展。

PT Bum Desa Indonesia(「BDI」)是根據2014年印尼國家鄉村法創建的全國性鄉鎮企業控股公司，直接和間接統籌和促進旗下3萬多個村落(Bumdes)的數字化基建和服務發展，以配合政府的全國鄉鎮現代化規劃。

根據協議，中播數據將作為總承包商，提供端到端、全方位的互聯網寬頻和多媒體服務方案，包括空間段、地面段，和用戶端的系統集成、軟硬件和服務應用，以及建立遍佈每個村落的超級Wi-Fi 網絡熱點。而BDI則提供當地運營和市場開發各個方面支援。雙方將成立合資公司以經營相關業務，協議年期為三年，每三年可自動更新續約。

實驗網和試點服務預計於今年2月開始在數個印尼村落地點建立，隨後將在全國範圍內逐步進行商業落地。