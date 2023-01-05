恒指升幅收窄至不足300點　阿里重上百元關　百威揚5%｜持續更新

美國股市投資者無懼聯儲局繼續維持鷹派立場，促使美股於周三（4日）反彈。亞太區股市今早亦承接上日美股升勢，普遍上揚。



【10:14】恒指升幅收窄至不足300點

港股升幅縮減，恒指最新報21082點，升289點，國指升108點，報7173點，科指升4495點，升68點。

百威亞太（1876）升4.9%，報26.8元，海底撈（6862）升4.1%，比亞迪（1211）升3%。

阿里（9988）保持強勢，重上百元關，最新報100.7元，升4.5%。

物管及內房股回軟，碧桂園（2007）跌1.7%，碧桂園服務（6098）跌1.6%。

【09:53】鼎豐瀉逾三成 主席遭斬倉

鼎豐汽車(6878)今日復牌，低開逾兩成，最新報0.138元，瀉35.5%，其主席被斬倉，共約3.14億股遭多家證券公司透過保證金證券賬戶於公開市場強制出售。

【09:49】恒指升幅擴大

港股升幅擴大，恒指最新報21363點，升570點，國指升208點，報7273點，科指升164點，報4591點。

京東（9618）升6.2%，阿里（9988）升5.8%，美團（3690）升4.2%，百度（9888）升3.5%，騰訊（0700）升3.4%。

舜宇（2382）今早反彈，報88.85元，升3.1%。

醫藥股上揚，藥明生物（2269）飆5%。

【09:27】ATM全面高開

恒指高開502點，最新報21295點，國指最新報7240點，升174點，科指最新報4565點，升138點。

科技股今早造好，騰訊（0700）最新報358元，高開4.4%，美團（3690）高開4.1%，阿里（9988）升5.9%。

金融股方面，滙豐（0005）最新報51元，高開2%，港交所（0388）升1.7%，平安（2318）升1.3%。

海底撈（6862）升1.7%，安踏（2020）高開2.2%。