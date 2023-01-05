港股全日升259點　重上21000點關　中升及舜宇均升近8%

美國股市投資者無懼聯儲局繼續維持鷹派立場，促使美股於周三（4日）反彈。亞太區股市今早亦承接上日美股升勢，普遍上揚。



【16:57】恒指升259點

港股今日延續上日升勢，高開502點後，升幅曾擴大至600點。可是大市未能再進一步上揚之餘，升幅更收窄，就算午後中港兩地正式落實，亦無法為港股引發另一輪升勢，全日升幅為259點。

恒指收市報21052點，升259點，國指升106點，報7172點，科指升4494點，升67點，成交額為1,741.6億元。

中升（0881）及舜宇（2382）同樣錄得7.7%升幅，兩者為今日表現最佳藍籌。

內需及消費股方面，潤啤（0291）升5.3%，百威（1876）升3.5%。

科技股方面，京東（9618）升2.7%，阿里（9988）曾收復百元關，收市報99.6元，升3.3%，騰訊（0700）升1.4%，美團（3690）升5.2%。

汽車股方面，比亞迪（1211）升2.4%，吉利（0175）升2.8%。

【15:23】恒指升272點

內地股市高收，上證收市報3155點，升31點，深成收市報11332點，升236點，滬深300指數收市報3968點，升75點，創業板收市報2399點，升64點。

亞太區股市方面，日股升103點，報25820點，韓股升8點，報2264點，台股升101點，報14301點。

港股方面，恒指最新報21065點，升272點，國指升108點，報7173點，科指升74點，報4501點。

【13:23】恒指維持約200點升幅

港股維持約200點升幅，恒指最新報21018點，升225點，國指升95點，報7160點，科指升62點，報4489點。

周大福（1929）升2%，報17.34元，周生生（0116）升2.5%。

【12:38】恒指企穩21000點

港股今早延續上日升勢，不單收復21000點，升幅曾達600點。不過大市未有再突破，反而升幅持續收窄，半日升逾200點。

恒指半日升210點，報21003點，國指升84點，報7150點，科指升47點，報4474點，成交額為1,092.6億元。

舜宇（2382）半日升6.3%，報91.65元，可是同業瑞聲（2018）跌8%，信利（0732）升1.6%。

科技股續上揚，阿里（9988）今早曾高見103.8元，最新報98.9元，升2.6%。美團（3690）升3.6%，報187.9元，騰訊（0700）升0.9%，京東（9618）升2.3%。

醫藥股走勢個別，阿里健康（0241）跌2.2%，平安好醫生（1833）跌1.9%，藥明生物（2269）升2.5%，藥明康德（2359）升5.2%。

金融股方面，友邦（1299）跌2.1%，港交所（0388）升1.8%，滙豐（0005）升2.1%，報51.05元。

中港兩地通關在即，零售及餐飲股造好，周生生（0116）升2.4%，周大福（1929）升2.5%，翠華（1314）升3.2%。

【11:29】港股升逾300點

恒指最新報21106點，升313點，國指升122點，報7188點，科指升82點，報4509點。成交額達995.9億元。

舜宇（2382）反彈，最新報92.6元，升7.4%。中升（0881）﹑潤啤（0291）及百威（1876）均升逾5%。

阿里（9988）仍力保100元關。

【10:14】恒指升幅收窄至不足300點

港股升幅縮減，恒指最新報21082點，升289點，國指升108點，報7173點，科指升4495點，升68點。

百威亞太（1876）升4.9%，報26.8元，海底撈（6862）升4.1%，比亞迪（1211）升3%。

阿里（9988）保持強勢，重上百元關，最新報100.7元，升4.5%。

物管及內房股回軟，碧桂園（2007）跌1.7%，碧桂園服務（6098）跌1.6%。

【09:53】鼎豐瀉逾三成 主席遭斬倉

鼎豐汽車(6878)今日復牌，低開逾兩成，最新報0.138元，瀉35.5%，其主席被斬倉，共約3.14億股遭多家證券公司透過保證金證券賬戶於公開市場強制出售。

【09:49】恒指升幅擴大

港股升幅擴大，恒指最新報21363點，升570點，國指升208點，報7273點，科指升164點，報4591點。

京東（9618）升6.2%，阿里（9988）升5.8%，美團（3690）升4.2%，百度（9888）升3.5%，騰訊（0700）升3.4%。

舜宇（2382）今早反彈，報88.85元，升3.1%。

醫藥股上揚，藥明生物（2269）飆5%。

【09:27】ATM全面高開

恒指高開502點，最新報21295點，國指最新報7240點，升174點，科指最新報4565點，升138點。

科技股今早造好，騰訊（0700）最新報358元，高開4.4%，美團（3690）高開4.1%，阿里（9988）升5.9%。

金融股方面，滙豐（0005）最新報51元，高開2%，港交所（0388）升1.7%，平安（2318）升1.3%。

海底撈（6862）升1.7%，安踏（2020）高開2.2%。