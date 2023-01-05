港股強勢未止　專家料可見22000點　通關後呢隻保險股可受惠

港股自踏入2023年後，一直保持強勢，不單止已企穩在250天平均線，更連升3日，累計升幅逾1,200點。不過今日（5日）大市未能突破21400點之餘，升幅更不斷收窄。其中近日處於強勢的科技股，升幅同樣未能再進一步，令人關注是否有高處不勝寒之感。大市今日升幅受限，是否反映出後市難再有更大突破？

市場人士認為在今輪升市，港股有機會上試22000點。至於是否在農曆年前觸及此關口，暫難斷言。同時亦對一系列有機會從關通受惠的股份作點評，認為友邦（1299）有機會追落後，又不排除快手（1024）及京東（9618）在往後日子有較強升勢。



港股全日升259點

雖然與最高位時﹑錄得600點相比，收市時大市升幅大為縮減，但是整體而言，大市自2023年後未曾低收之餘，計及去年最後一個交易日升市，更是連升4日，反映出投資者對港股仍具信心。近日扮演升市火車頭的科技股，今日仍有好表現，當中阿里（9988）曾高見103.8元，收市報99.6元，升3.3%，美團（3690）則升5.2%。

除卻強勢的科技股方面，舜宇（2382）亦出現大反彈，全日升92.85元，升7.7%。

開關在即，零售及消費股自然成為投資者關注對象，周大福（1929）升1.6%，希慎（0014）升0.6%。

可是近期成為投資者焦點的友邦（1299）今日先升後回，跌幅逾2%，同時濠賭股亦低收。

黃敏碩﹕阿里可追落後

對於近期港股出現連升3日走勢，寶鉅證券董事及首席投資總監黃敏碩直言，縱使本輪港股有機會可以上試21500點，甚至高見22000至22500點，可是近期升市步伐過於急促。不過各板塊之間成功出現板塊輪流，保持升勢。

在談及後市部署時，黃敏碩指出個別在去年12月時已上揚的股份，投資者可以考慮先行將部份獲利，又直言個別從事火窩等業務的股份估值過高，可是與市民出行相關的股份如同程（0780）及攜程（9961），因可供選擇不多，認為尚有機會。他亦指出當日後中港兩地正式通關時，可以考慮保險股﹑電商股及從視頻娛樂股份。

黃敏碩明言開關後，前來香港買保險的內地客戶會增加，此乃實在需求，因此建議投資者待友邦股價回落時再積累。同時預期京東及快手可以擁有較強升幅。

至於近期處於強勢的阿里，黃敏碩指出重慶螞蟻消費金融增資計劃獲批等消息傳出，有助阿里股價追落後。

認為航運及煤炭股轉弱

黃敏碩亦指出，待通關後，周大福（1929）在內地業務發展可獲推動力。

他亦提醒投資者，投資市場主題已出現變動，去年獲關注的航運及煤炭等與外圍周期相關的股份，今年或會轉弱。