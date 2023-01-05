今次不一樣？　美國學者﹕難再以債息倒掛預測美國經濟是否陷衰退

每當美國債券市場債息倒掛（即短債息高於長債息）時，便會引發市場人士對當地經濟陷入衰退的憂慮。這種觀察經濟走勢的方法，是來自美國經濟學家Cambell Harvey數十年前於芝加哥大學的博士論文提出。該論文解釋了債息曲線的形狀，和美國經濟活動的變動路線密切相關。從那時起，他對於美國經濟衰退的預測無往而不勝。



自1960年代末以來，美國每次經濟衰退之前，都出現孳息曲線倒掛現象。雖然目前美國債息仍出現倒掛，並會出現放緩一段時間，但是今次美國經濟可設法避免出現實質衰退。

成功預測以往8次衰退

Cambell Harvey現為杜克大學教授。他指出其孳息率指標已變成紅色警報，自從1968年以來，其成功預言了8次經濟衰退，沒有一次放空砲」，可是他指出有理由相信今次發出錯誤信號，可能不是衰退的預兆。

他指出原因之一為孳息曲線與經濟增長之暗間的關係已廣為人知，並獲大眾媒體廣泛報道，影響了市場行為。這種認識促使公司及消費者採取減輕風險行動，例如增加儲蓄和避免重大投資項目，對經濟有利。

Cambell Harvey指出另一個強勁提振來自就業市場，當前勞動力需求過剩，意味著失業工人找到新崗位的速度可能會比平常更快。此外，鑒於迄今為止最多的裁員發生在科技行業，那些最近被解雇的高技能工人亦不會長時間失業。

料美國可以避開衰退

Cambell Harvey的模型與通脹調整後息率相關，他說通脹預期倒掛反映出交易員認為價格壓力會隨著時間推移緩降，亦會降低經濟在未來出現衰退的可能性。

他進一步指出綜合有考慮有關因素影響，暗示可以躲開槍口，又指出避免更著陸—經濟衰退實現緩慢成長或輕微負增長，認為即時美國出現經濟衰退，亦只會是溫和。