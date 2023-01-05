東亞聯豐﹕經濟衰退成為市場新焦點　稱投資級別債現投資價值機會

東亞聯豐指出，全球通脹仍處於結構性高位，但加息幅度將減小。因之前大幅加息，影響經濟發展，經濟衰退將取代通脹憂慮成爲市場新焦點。



該行相信歐美經濟今年無可避免會陷入不同程度的衰退。當美國加息步伐放緩，利率波動轉弱，美元升勢將缺乏支持，加上全球央行和美國貨幣政策距離漸漸收窄，有利估值偏低的非美元計價股票，例如歐洲和包括中國在內的亞洲地區。當中投資團隊尤其看好亞洲，特別是東盟成員國。

投資級別債券已具投資價值機會

債市對通脹、高利率和衰退風險多項不利因素的影響都已經消化，目前債價已相當具吸引力。由於今年美國接連大幅加息的機會不大，現時接近周期性高位的收益率上升空間亦顯得有限，東亞聯豐認為現時在投資級別和高收益債券範疇中均出現具投資價值的機會。

考慮到經濟衰退的預期以及加息周期何時完結仍是未知之數，投資級別債券可為投資者對沖部分利率上升，債券價格下跌的風險。加上一般發行人基本面穩固，承受風險有限。至於地區方面，由於美國中長期債券孳息率上升空間不多，團隊認爲投資者將重返亞洲區債券。加上今年中國需求回升，將抵消歐美經濟放緩給亞洲地區出口帶來的影響。

內房及科技股較具吸引力

受惠政策支持，投資團隊同樣看好中國和亞洲股票，當中以内房和科網股較吸引。科技硬件也是買入之列，相信板塊今年下半年會復蘇。除了看好受惠於重啓經濟的股份，該行還看好内房債、工業債和澳門博彩債券等。政府加大力度挽救房地產，增加投資團隊對内房債前景的信心。加上估值吸引，該行看好中國高收益内房債券今年的前景。