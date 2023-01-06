渣打據報曾被FAB進行早期收購評估　今早股價高開5.6%

外電引述消息指出，中東銀行阿布扎比第一銀行（FAB）考慮收購渣打（2888），以建立一間資產規模達1萬美元的新興銀行。根據向監管當局的申報，阿布扎比第一銀行原處於非常早期的收購評估階段，可是收購進程已結束。



消息刺激渣打股價在周四（5日）時，於倫敦曾抽升21%，收市時升幅收窄至6.8%。今早（6日）在港股價亦上揚，高開5.6%，報65元 。

知情人士指出阿布扎比第一銀行已對渣打進行6個月評估，並正與顧問合作評估交易的可行性，惟未有正式接觸。另一位知情人士指出，阿布扎比第一銀行還可能考慮其他交易結構，例如收購渣打在英國的部份業務。可是考慮到涉及複雜因素，交易行動或會告吹。

單一大股東為新加坡主權基金

根據英國監管規則，阿布扎比第一銀行的聲明，顯示未來6個月都不會提出收購，但其他第三方機構則不受限，仍可提出要約。

據了解倘若收購交易最終完成，將是過去10年最大的銀行合併案之一。以渣打最新市值為204億英鎊，而阿布扎比第一銀行估值為519億美元，約有一半股權由阿布扎布主權財富基金Mubadala Investment持有。

根據年報，渣打單一大股東為新加坡主權基金淡馬錫，持股5.1億股或16.01%，施羅德持股1.76億股或5.6%，貝萊德持股5%。