儲局官員輪流放鷹　布拉德：利率應盡快達至限制性區域

聯儲局多位官員周四繼續「放鷹」，強調通脹水平仍然過高。有官員認為，聯儲局須加息至5厘以上，並維持利率在高位直至2024年，才可望壓抑高通脹。



其中，堪薩斯城聯儲行長喬治（Esther George）接受CNBC採訪時稱，維持5%以上的基準利率水平至2024年，將是合適的做法。她傾向相信，直至確認通脹有滑落至2%當局指標的趨勢之時，才可以調低利率。

喬治指，雖然她並非預測衰退將會出發生，但認為加息本質上壓抑需求，自然使通脹放緩，但同時可能讓經濟步入衰退。

亞特蘭大聯儲銀行總裁博斯蒂克（Raphael Bostic）則認為，通脹率仍是美國最大的阻力，在這方面仍有很多工作要做。對於近期的經濟數據，他表示仍挺滿意，當中顯示了價格壓力放緩跡象。

博斯蒂克指出，聯儲局官員仍然有決心使用政策工具將通脹率降至2%的目標水平。

聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德（James Bullard）稱，目前利率水平雖尚未達到可能被視為足夠限制性的區域，但已接近足以壓低通脹的高位水平。不過，被問到2月聯儲局應加息0.25厘或0.5厘時，布拉德未有正面回應，僅表示儲局理應使利率盡快達至限制性區域。