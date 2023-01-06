港股反覆低收全日跌60點　美團挫逾4%　渣打及滙豐逆市揚

聯儲局官員再對未來息口走勢發表鷹派言論，觸發美股於周四（5日）下跌，道指跌339點。不過亞太區股市今日（6日）早段上揚。



【16:40】港股全日跌60點

港股升勢斷纜，更是踏入2023年後首度低收。港股今日多走勢相當反覆，多番轉向，最終低收之餘，更失守21000點。不過全周累計升幅仍高達6.12%。

恒指收市報20991點，跌60點，國指跌28點，收市報7143點，科指跌63點，報4431點，成交額為1,482.8億元。

信義系今日逆市高收，信義光能（0968）升6.7%，報9.75元，信義玻璃（0868）升3.7%，收市報16.92元，信義能源（3868）升6.2%。

內房股高收，碧桂園（2007）升5.9%，潤地（1109）升1.9%，龍湖（0960）升1.9%，中海外（0688）升1.8%。

物管股方面，碧桂園服務（6098）升2.6%，中海物業（2669）升6.4%，世茂服務（0873）跌1.3%。

科技股方面，阿里（9988）升2%，騰訊（0700）升0.5%，美團（3690）交投相當活躍，全日成交額達64.03億元，跌4.2%。

金融股方面，渣打（2888）升4.5%，報64.3元，滙豐（0005）升1.9%，港交所（0388）升0.2%。

【15:06】內地股市高收

內地股高收，上證收市報3157點，升2點，深成收市報11367點，升35點，滬深300指數收市報3980點，升12點，創業板指數收市報2422點，升22點。

亞太區股市方面，日股升153點，報25973點，台股報14373點，升72點，韓股升25點，報2289點。

港股再度轉升，恒指最新報21070點，升18點，國指升7點，報7179點，科指跌44點，報4449點。

【13:39】港股走勢再次轉跌

港股走勢在午後再次逆轉，恒指最新報20958點，跌93點，國指最新報7140點，跌32點，科指跌53點，報4440點。

銀娛（0027）跌4.3%，阿里健康（0241）跌4%，海底撈（6862）跌3.3%，安踏（2020）跌3.2%。

【12:36】港股半日升110點

港股今早走勢較波動，高開後曾倒跌，其後再重拾升勢，半日升110點。

恒指收市報21162點，升110點，國指升48點，報7221點，科指升26點，報4520點，成交額為799億元。

內房股今早普遍上揚，碧桂園（2007）升5.6%，潤地（1109）升3%，龍湖（0960）升3.7%。

物管股同樣上揚，碧桂園服務（6098）升3.3%，中海物業（2669）升6.1%，華潤萬象（1209）則逆市跌1.7%。

科技股方面，阿里（9988）升2.4%，報102元。騰訊（0700）升2.6%，美團（3690）跌1.4%。

【11:24】港股升幅曾擴大至逾200點

港股升幅曾擴大至逾200點，最新報21222點，升169點，國指升66點，報7239點，科指升38點，報4532點。

內房股上揚，碧桂園（2007 ）升4.5%，龍湖（0960）升3.9%，潤地（1109）升3%。

【11:06】港股走勢再次逆轉

港股走勢再次逆轉，恒指升92點，報21144點，國指最新報7214點，升42點，科指升29點，報4523點。

信義光能（0968）升7%，百威（1876）升2.5%。

【10:13】恒指掉頭向下

港股掉頭下跌，恒指最新報21021點，跌31點，國指升1點，報7174點，科指跌7點，報4486點。

翰森製藥（3692）跌3.1%，銀娛（0027）跌2.5%，領展（0823）跌2.4%。

信義系逆市上揚，信義光能（0968）升5.8%，信義玻璃（0868）升3.3%。

【09:45】恒指升幅收窄至73點

恒指升幅收窄，最新報21125點，升73點，國指最新報7215點，升43點，科指最新報4514點，升20點。

友邦（1299）跌2.5%，恒隆（0101）跌1.3%，龍湖（0960）升3.3%，碧桂園（2007）及碧桂園服務（6098）均升3%。

【09:25】港股高開168點

恒指最新報21220點，高開168點，國指最新報7250點，高開78點，科指高開58點，報4552點。

友邦（1299）最新報86.85元，低開2.5%，渣打（2888）高開5.6%，報65元，滙豐（0005）升2.3%。

科技股方面，阿里（9988）高開1.9%，騰訊（0700）升1.7%，美團（3690）高開0.1%。

內需及消費股方面，海底撈（6862）高開0.8%。

至於再次出售資產的復星（0656），低開1.8%。