港股轉升為跌　險守21000點　信義系逆市揚｜持續更新

聯儲局官員再對未來息口走勢發表鷹派言論，觸發美股於周四（5日）下跌，道指跌339點。不過亞太區股市今日（6日）早段上揚。



【10:13】恒指掉頭向下

港股掉頭下跌，恒指最新報21021點，跌31點，國指升1點，報7174點，科指跌7點，報4486點。

翰森製藥（3692）跌3.1%，銀娛（0027）跌2.5%，領展（0823）跌2.4%。

信義系逆市上揚，信義光能（0968）升5.8%，信義玻璃（0868）升3.3%。

【09:45】恒指升幅收窄至73點

恒指升幅收窄，最新報21125點，升73點，國指最新報7215點，升43點，科指最新報4514點，升20點。

友邦（1299）跌2.5%，恒隆（0101）跌1.3%，龍湖（0960）升3.3%，碧桂園（2007）及碧桂園服務（6098）均升3%。

【09:25】港股高開168點

恒指最新報21220點，高開168點，國指最新報7250點，高開78點，科指高開58點，報4552點。

友邦（1299）最新報86.85元，低開2.5%，渣打（2888）高開5.6%，報65元，滙豐（0005）升2.3%。

科技股方面，阿里（9988）高開1.9%，騰訊（0700）升1.7%，美團（3690）高開0.1%。

內需及消費股方面，海底撈（6862）高開0.8%。

至於再次出售資產的復星（0656），低開1.8%。