花旗料今年內地經濟增長5.3%　會受兩大因素驅動　外需為最大變數

花旗中國首席經濟學家余向榮指出，隨著疫情放開及新政策周期開啟，內地經濟有望於2023年迎來新局面。他指出該行去年7月發布下半年展望時，就提出內地經濟復蘇可能是今年全球經池濟衰退風險的主要對沖，「停貸潮」和疫情肆虐一度打斷內地經濟改善勢頭，惟從現時看，之前的判斷仍成立。



他指出不應低估政府重啟經濟的決心，當然內地房地產行業仍未走出困境，外需不確定性亦在增加。總體而言今年內地需要一個「超過5%」的經濟增長幅度，以創造充份就業及刺激市場信心，認為透過總需求支持是可以實現。

A股及港股均已從低位反彈

在去年第4季中國資產遭到沽壓。余向榮指出隨著經濟重開及地產政策轉向，市場情緒開始有改善。自去年11月，不論是A股﹑港股及中概股均出現大幅上揚，人民幣兌美元已回落至7算之下，內地國債孳息率亦從低位回升，應該將長期風險及中短期問題分開，同時內地資產已屬超賣。

他指出投資者對內地經濟最悲觀的階段已過去，愈來愈多投資者開始持建設性看法。

他預期，新政府會將增長目標設定為「5%以上」，並「在實際工作中爭取更好的結果」，不應低估政府採取措施使經濟重回正軌的決心，今年經濟增長更多會是一個由內需驅動的自然修復。在去年低基數的基礎上，預計今年GDP按年增長5.3%。

他稱，今年增長將主要由兩個因素驅動，一為消費和服務的追趕效應，二是地產在「L型」底部企穩，而外需將是今年中國經濟最大的變數。他表示，今年全球經濟可能陷入「滾動式衰退」，除內地外，全球增長預計從去年3%左右放緩至1%不等。