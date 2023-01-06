渣打助機管局發行30億美元高級債券　票據息率逾4.7厘

渣打銀行表示，其作為聯席全球協調人和聯席賬簿管理人，協助香港機場管理局成功為其30億美元四期高級債券定價。

上述債券包括3年期5億高級債券，票據息率為4.875%；5年期10億綠色債券，票據息率為4.75%；7年期7億高級債券，票據息率為4.875%；10年期8億高級債券，票據息率為4.875%。

這批債券備受市場熱烈追捧，合計共收到超過250億美元或1,325個訂單，來自亞洲、歐洲及美國的專業及機構投資者，包括中央銀行、主權基金、資產管理公司、企業、銀行和保險公司，均有參與認購，而3年期、5 年期、7 年期和10年期債券最後分别吸引190名、345名、300名和 490名投資者參與。

這是機管局第三次按照S規則 / 144A形式定價之票據，當中 3年期和7年期高級美元債券為機管局更是首次發行，成功引入更多元化的投資者，並為機管局建立完整的債券基準曲線。

渣打大中華及北亞區資本市場業務主管嚴守敬表示︰「這是渣打第四次參與機管局的美元債券發行。渣打很高興參與這次在市場上取得重大里程碑的債券發行。機管局捕捉了良好的市場發行窗口，此交易是昨日亞洲（除日本外）唯一的美元債券發行，吸引了全球投資者的關注。當中，市場對10 年期債券反應特別踴躍，高峰時吸引了超過 500 名投資者參與，讓發行人毋須支付新發行溢價，投資者數量亦是近年以來由香港發行人所發行的美元債券中最多的。」

5年期綠色債券是機管局繼去年首次成功發行綠色債券後發行的第二筆綠色債券。