新年寄語「小心行事」　沙特居危險指數之首｜刁佬

刁佬執筆之時還是2022年，但是相信文章刊出之日應該已經要同大家講一句2023新年進步。大家都知刁佬信風水，疫情嚴重經濟又出現諸多變化，當然希望這個時候找到合適嘅方法化解危機，2004年到2023年是八運，2023年是「三元九運」的八運尾，2024年就是九運開始。過去三年大家都忙於面對COVID病毒，相信今年大家都係忙於處理手頭上嘅資產。過去幾年世界開始動盪，所以刁佬想同大家温故知新，停一停，諗一諗，看清楚世界局勢，然後喺2023年再度部署。

巴菲特認為世上有兩種棒球員，一種係無論如何都擊球，務求打到全壘打，一飛冲天。另一種係無寶不落的棒球員，沒有好機會就絕不出手。巴菲特以擊球比喻投資，是只有看到最好機會時才出擊，寧願錯失擊球機會，不要盲目投入。持盈保泰，「留得青山在，哪怕無柴燒」，只要手上有錢，市場永遠有機會，最怕是機會來到，你已經乾塘。

2022年天災人禍發生咗不少事，但係喺刁佬眼中危險指數第一位就係石油開始以人民幣結算。早前中國國家主席習近平訪沙特阿拉伯，其後發表聲明表示中國將繼續從海灣國家進口大量石油和天然氣，並以人民幣進行結算。

石油是經濟發展的基礎及命脈，一直以來國際慣用美元作結算，無形中大大增加美金的市場價值，曾經有數個國家希望擺脫美元的影響，改以其他貨幣結算，包括伊拉克及利比亞，最終這兩個國家都出現由美國直接或間接介入的戰爭之中。

第四次中東戰爭後，沙特阿拉伯逐漸從西方國家手上重掌石油公司股份，獲得石油的定價權，由此一躍成為高收入經濟體，更是G20中唯一的阿拉伯國家。沙特不單止是阿拉伯國家中經濟實力最強的國家，而且在宗教上影響力大，控制了伊斯蘭教的兩大聖城麥加及麥地那。

沙特成為地區大佬，當然不甘於成為美國附庸，近年開始出現叛逆傾向，親向俄羅斯政權，美國當然意識到，亦不容許附庸對他背叛。卡舒吉是近年美國培植的反沙特皇室份子，卡舒吉的死亡事件成為沙特皇室的醜聞。刁佬睇咗咁多美劇，自不然可以估計到以下劇本，職業特工隊推翻政權，清算皇室成員，再輸出民主選舉，建立偉大又親美的民主國家。偏偏俄烏戰爭在這時候發生，一來美國對沙特的精力暫時轉移，二來沙特獲得時間喘息，目光轉移往另一位大佬。

中國目前是沙特石油的最大買家，佔沙特總出口26%。只要人民幣的使用有出路，以人民幣進行石油結算對沙特來說當然是擺脫美金作為獨家貨幣結算石油交易的好方案，但此消彼長，用多咗人民幣自然對美金嘅需求會降低。喺美國你可以推翻總統再選另一個，但係就唔可以推翻美金，因為美國嘅國債已經累計至天文數字。美國國債時鐘追蹤網站USdebtclock.org 顯示，美國國債已突破314,659億美元大關，並每分鐘都在增加。以全美3億3300萬人口計算，平均每人要負擔94,314美元的債務；如果只計納稅人的話，每位納稅人債務更達248,582美元。國債務佔國內生產毛額 (GDP)的121.84%。

每年的石油交易盤雖然大，但總有上限，以人民幣結算自然會減少對美金的需求，間接影響美元匯率，威脅到美元作為地球最流通貨幣的地位，整個美國的經濟體系都出現骨牌效應，可能引來美國的報復。尤其是看到過往試圖推翻以美元作石油結算的領袖下場，所有產油國自然需要三思而後行。而大家應該亦明白點解用其他貨幣作為石油結算，馬上引來美國的報復。剛剛喺呢個緊要關頭，人民幣正式衝出國際，相信會變成中美關係的一個十分重要議題，並將會成為一張十分重要的經濟牌與美國進行談判及交換各種條件。

刁佬年紀越大，越發現呢個世界所有嘅鬥爭，細小的如公司內部競爭，民間的幫會地盤爭霸，或者地緣政治嘅紛爭，原來都離唔開金錢、資源與及權力。世界越嚟越唔太平，刁佬一直相信有危亦有機，但亦都奉勸各位小心行事！喺呢度再向大家講一聲，新年進步，身體健康！

【財經專欄】刁場奇幻錄．刁佬

簡介：遊走在中環黑白之間，自覺是個穿著西裝的古惑仔，在波詭雲譎的金融市場中，鑽研刀不血刃的秘訣。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。