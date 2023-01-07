大劉﹕購壹環特色戶後將租回呂麗君　就對方投資失利傳聞不願置評

人稱大劉的華人置業（0127）前主席劉鑾雄，斥資4,000萬元向呂麗君（現稱呂姵霖）購入灣仔壹環45樓A室的特色單位。大劉就是次交易發出聲明，指出是以個人名義買入單位，不排除日後再置業時才會考慮如何處理該單位，又指或會將單位轉贈予其妻子﹑人稱甘比的陳凱韻。同時指出物業非作自住，是向呂麗君租回。

他又指出對呂麗君近期的投資失利傳聞不願置評。他並認為回看當時最重要、最小心及最有備無患的決定之一，就是要求呂麗君以信托形式代子女持有於壽臣山及雅賓利物業的業權，從而保障子女的利益。



劉鑾雄又指出，其出發點只為子女著想，盡可能避免可預見的惡劣情況，因實在不忍看到銀行公開拍賣子女擁有的物業，或有機會被人輸掉本是子女的身家財產。

大劉聲明全文如下﹕

1. 有關是次購買壹環特式單位，並以我個人名義買入，雖然首次置業名額珍貴，但由於時間倉卒，我最後決定以私人名義購買該物業。假若日後我再購買新物業時才考慮如何處置壹環物業，或會將該物業轉贈太太甘比。

2. 該物業不是我購入作自用，而是租回予呂女士，而我本人不會代呂女士交代怎樣處理出售物業後取得的資金。

3.有傳聞指呂女士因為投資失利引致證券和債券出現嚴重虧損一事，我本人不願置評。本人只能說已完成了一些純商業交易。

財經小知識：若沒有人協助渡過爆倉的難關，負債人或會被銀行追收貸款，若未能清還債務，其名下物業或會淪為銀主盤，後果不堪切想。

4. 回看當時我最重要、最小心及最有備無患的決定之一，就是要求呂女士以信托形式代子女持有於壽臣山及雅賓利物業的業權，從而保障子女的利益。此方法可防止呂女士將該等物業抵押予銀行，撇除日後物業被人追收貸款，甚至成為銀主盤的風險，又可避免物業被偷偷賣出。我的出發點只為子女著想，盡可能避免可預見的惡劣情況，因實在不忍看到銀行公開拍賣子女擁有的物業，或有機會被人輸掉本是子女的身家財產。

以4000萬元向呂麗君購入物業

田土廳資料顯示，劉鑾雄以4,000萬元購入該單位，買賣協議於去年12月21日訂立，文書交付註冊日期為2023年1月6日。據了解劉鑾雄是以首置方式購入有關單位，即只須按物業價值的4.25%支付印花稅。

是次易手予劉鑾雄的壹環頂層特色戶，實用面積1,363平方呎，原由呂麗君的父親呂立強及胞兄呂雲峯於2014年2月一同買入，當年作價約5,120.53萬元，不過在2017年及2018年已轉售予呂麗君。而網上銀行估價，該特色戶滙豐銀行估價為4,740萬元。換言之，大劉今次買入單位的價格，較銀行估價低15.6%。

灣仔壹環位於灣仔道1號，為華人置業及市區重建局合作發展的單幢盤，樓高35層，提供237伙。翻查華置於2014年發出的公告，指出呂立強及呂雲峯以5,120.5萬元購入壹環45樓A室，以及1個私家車車位及電單車位。公告亦有指出，有關物業實用面積為1,363平方呎。

另外，資料顯示，呂麗君父親呂立強及兄長呂雲峯，於2014年向華置購入該單位，作價5120.5萬元。及兩人在2017年及2018年，將各自持有的50%權益轉售予呂麗君，作價分別為2,250萬元及2,575萬元。即呂麗君合共以4,825萬元購入該物業。若按最新交易價格計算，即呂麗君賬面料蝕825萬元或17%。

曾發聲明稱交易純為商業交易

呂麗君為大劉前女友，兩人已於2014年分手。在去年12月下旬，有網上流傳的片段顯示，兩人在銅鑼灣皇室堡商場現身。其後大劉發表澄清聲明，指出最近因呂麗君有困難，有事相求，為免小朋友受到影響的關係，逐與對方達成商業協議，強調當日只是與呂麗君在皇室堡的寫字樓簽署商業文件。他在聲明內又指出，有關交易純屬這商業性質，不構成對呂麗君任何財政照顧或支持。

+ 1

呂麗君持有藍塘道逾四千呎洋房

除了上述壹環45樓A室特色戶外，據悉，呂麗君亦持有跑馬地藍塘道39號一幢實用面積4,571平方呎的兩層高洋房。她於2016年12月以2.883億元買入該幢洋房，當時成交呎價高達6.3萬元，物業以她個人名義持有。