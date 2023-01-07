瑞銀轉為唱好樓價　料全年升5%　 續予恒地及新地買入評級

本港樓價在去年錄得雙位數跌幅，外界本來預期今年會延續跌勢，不過多間大行近期卻改變原來，認為今年樓價有機會止跌回升。瑞銀原來預期今年本港樓價將介乎跌3%至升3%，調整為預期今年樓價升5%，以反映內地專才購買力較港人更具韌性；又認為隨著更多來地專才來港，認本港樓價會在首季見底後反彈。



瑞銀根據其瑞銀實證所數據顯示，自印花稅回贈措施推出後，68%非本地專才有意置業，相信只要市場情緒出現轉向，目前約34萬名非本土專才將會採取行動。該行認為政府推出吸納人才計劃，及本地移民潮回穩及預期不少專才回流，預料今年本港人口將重新出現增長。

瑞銀又指出看好股價較每股資產淨值折讓幅度達50%的地產股，並重申予恒地（0012）及新地（0016）「買入」評級，以及將嘉里（0683）評級調高至「買入」，因其股價折讓幅度明顯。希慎（0014）評級同樣獲調高至「買入」。

料今年本港零售行業有10%升幅

瑞銀又指出隨著內地旅客回流，加內地旅客消費能力較本地消費者強勁，預料本地零售今年可錄得10%升幅；又預期遊客區商場表現會較民生商場優勝，因此偏好希慎及新地。不過卻看淡海港城母企九倉置業（1997）前景，認為市場對公司盈利復蘇前景看法過於樂觀，並且未有計入公司利息成本高企﹑內地免稅店銷售及中港奢侈品價差收窄等負面因素衝擊。

不過瑞銀對於寫字樓市場前景持審慎態度，料今年寫字樓租金跌3%。該行指出就算中港重新開關有助帶動租賃市場情緒，可是新增供應大增會推高空置率，並預期當位於西九龍的寫字樓在2025年落成，或會帶動新一輪去中環化。

整體而言瑞銀偏好恒地﹑新地及希慎，因為預期住宅及零售銷售復蘇。