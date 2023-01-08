又關老馬事　ChatGPT營運商估值兩年翻一番｜伽羅華

寫財經動態總離不開馬斯克（Elon Musk），他有份參投的聊天機器人ChatGPT自去年11月發布以來，讓人驚嘆AI技術發展之快，ChatGPT不但能寫詩繪畫，更可以與人們深度交流，這是AI一次質的飛躍；同樣飛躍的是ChatGPT營運商OpenAI的估值，最新估值較2021年又翻了一番。

據《華爾街日報》報道，OpenAI有意出售現有股東及員工舊股，估值290億美元，較2021年引資時140億美元的估值增加逾一倍。

OpenAI由科技創投家Sam Altman牽頭創立，首批主要參投的有前首富馬斯克、LinkedIn聯席創辦人Reid Hoffman及Altman本人，所以馬斯克是隨時可以重奪首富地位，他旗下太空航宇運輸公司SpaceX剛於1月3日集資7.5億美元，最新估值為1,370億美元，加上OpenAI的估值，兩家公司合計估值1,660億美元，不要忘記這兩者都是超級獨角獸，只因未上市，老馬在當中擁有的權益未能反映於其財富總值上。

Tesla大削車價 重創蔚小理轉盈希望

當然，今次傳聞的售股籌資僅約3億美元，馬斯克就算售股也幫不了他身處困境，但辦法總比困難多，Tesla近日來個釜底抽薪，大削國內生產的Model 3及Model Y售價，前者減13.5%至23萬元（人民幣．下同），後者減一成至26萬元。

今次減價矛頭指向「蔚小理」三家電動車公司，蔚來、理想及小鵬本身已經負債沉重，Tesla將它最具競爭力的國民車大幅削價，將早已陷入財困的國產電動車產業推向深淵，至於稍為威脅Tesla的比亞迪亦受一定影響，比亞迪的短板主要是低利潤率，但動力電池技術過硬，它也是Tesla認可的供應商，比亞迪近日積極開拓歐日市場，Tesla減價理論上對比亞迪影響不會如「蔚小理」大。

Tesla股價上周見52周低位101.81美元，暫時力保一百美元關不失。根據S3 Partners Research數據，自馬斯克去年4月提購推特後，至年底時沽空Tesla的投資者獲利增至158.5億美元，平均每百美元押注賺83.8美元，按美元計算，是去年最賺錢的沽空買賣。大家最關心的自然是Tesla會否跌破一百美元大關，沒有人擁有看穿未來的水晶球，Tesla大削車價對其股價長遠有正面作用，以其高利潤率完全可以承受，未來電動車產業將加快汰弱留強的趨勢。

Tesla股價上周見52周低位101.81美元，暫時力保一百美元關不失。 (REUTERS)

市場聚焦大非農職位及時薪增長

美國上周五公布去年12月最重磅的「大非農」數據，為去年混沌不明的美國經濟畫上句號，而且意外地讓今年開局不順的美股強勢反彈，單單靠周五升市，美股三大指數均收復全周失地，大非農數據顯示就業市場仍然緊張，理應引發市場對加息的憂慮，但投資者只聚焦就業職位及時薪增長放緩，讓人感覺華爾街是為升市而升市。

周五道指升700點，標指升2.13%，收3,895，為一個月以來最佳，納指升2.56%，收10,569，是過去一周最大單日升幅，費城半導體指數勁升逾4.6%，一洗費半指數過去一個月的疲態，

重要焦點股有本周四（12日）舉行法說會的台積電，股價升逾3%，兩隻重磅晶片股Nvidia及AMD分別升4.16%及2.62%，這兩股過去一月已累跌逾8%，周五半導體股急彈多少也受美國最大國際電子消費展舉行所帶動。

以全周計，道指和標指均上升1.5%，納指升1%。美股主要指數能在今年首周錄得正數，只能反映投資者從經濟數據主觀地揣度美國貨幣政策的取向，但勿忘經濟數據能瞬息萬變，投資情緒更是不可預測。

具體數據顯示，美國12月非農就業人口增加22.3萬，增幅高於預期的20萬，前值從增加26.3萬下調至25.6萬，為2020年12月以來最小增幅；美國12月失業率放緩至3.5%，低於預期值和前值的3.7%；而更令人意外的是，美國12月工資通脹顯著降溫，平均時薪按年及按月變幅分別為4.6%及0.3%，明顯低於預期值5%和前值0.4%。

美國服務性通脹有回落跡象。﹙資料圖片﹚

長期利率走勢不明 要看俄烏戰情及中國疫情

此外，12月服務業活動逾2年半以來首次報跌，反映需求疲弱。隨着油氣在內等大宗商品資源價格逐步偏軟、以及美國房價及車價開始降溫下，剩下來最難駕馭的是包括工資等服務性通脹，所以這份非農就業報告讓投資者舒一口氣，正是它預示服務性通脹有回落跡象，聯儲局可能放慢加息步伐，支持美股表現。

投資者將報告解讀為利好股市，但正如筆者多番強調，市場對美國長期利率走勢仍莫衷一是，FOMC成員預期今年不會減息，分析家則料今年底美息有可能轉向，所以美股後市仍是在對美聯儲貨幣政策的鬆寬中來回搖擺，今年金融市場的主旋律要看俄烏戰爭何時停火，以及防疫政策躺平後的中國會否出現超級變種的致命病毒，因兩者也直接影響包括美聯儲在內的各國行貨幣及財政政策。

非農就業報告另一有趣看點是，失業率意外地降至3.5%，但同一時間美國科網平台裁員行動不斷，營銷雲平台Saleforce承認去年招聘過度，剛宣布裁員八千，Amazon裁員1.8萬，相當於其總體員工的6%，高於去年媒體預測的1萬人。追踪企業裁員動態的網站Layoffs.fyi的數據顯示，去年全球有1,013家科技公司裁員，全球超過15萬人丟失飯碗，遠遠高於2021年的42家。

由於憧憬疫後經濟報復性反彈，大部分科技公司去年都大肆增聘，今年內需未如預期強勁，裁員是公司資源策略正常調整，對科技股股價利略大於弊，所以美國就業市場的兩極化表現，更像是人力資源的大重組，將科技公司就業情況與整體市況一併來看，科技業人才轉型至非科技領域的趨勢便不言而喻。

【財經專欄】大盤漫談．伽羅華

資深財經傳媒人，多年來見證金融市場蛻變，在即食資訊年代，堅持深入調研和理性分析，現以自由人身份從事商業諮詢工作。

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