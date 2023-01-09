恒指全日升396點　航運股尾市抽升　貨船Glory在蘇伊士運河擱淺

美國三大指數周五大幅向上，道指升700點收市，納指及標普均升逾2%。恒指ADR升362點，夜期更高水逾400點。不過，反映中概股的中國金龍指數周五卻收跌0.76%。



【16：10】

恒生指數收市升396點，報21388點，成交額1,564億元。恒生科技指數升3.15%，報4570點。

阿里巴巴（9988）升近9%，小米（1810）升近8%，騰訊（0700）升近4%，美團（3690）挫逾1%。

海豐 （1308） 升超一成，太平洲航運 （2343） 升近8%，中遠海控 （1919） 升近3%，東方海外 （0316） 升超3%。據外電引述航運公司指，巨型散貨船 Glory 在蘇伊士運河擱淺，惟據指目前尚不影響其交通。

【15：00】

恒生指數升388點，報21380點。恒生科技指數升2.94%，報4561點。

內險股續走強，平保 （2318） 升逾4%，國壽 （2628） 升逾3%。

阿里巴巴（9988）升近9%，小米（1810）升逾7%，騰訊（0700）升逾3%，惟美團（3690）跌逾1%。

【13：03】

恒生指數午後升345點，報21337點。恒生科技指數升2.65%，報4548點。

阿里巴巴（9988）升超8%，小米（1810）升逾7%，阿里健康（0241）升近7%。

新東方在綫 （1797） 一度創上市新高，現升逾11%，報60.5元，再創上市新高，市值登上600億元。

【12：00】

恒生指數半日升336點，報21328點。恒生科技指數升2.82%，報4556點。

阿里巴巴（9988）升近8%，小米（1810）升超8%。

【11：08】港股升340點

恒生指數升340點，報21331點。恒生科技指數升2.98%，報4563點。

阿里巴巴（9988）升逾7%，小米（1810）升逾8%，騰訊（0700）升近3%。

內房股回吐，中海外 （0688）、寶龍地產 （1238）跌逾3%，龍湖 （0960） 跌近5%， 中駿 （1966）跌近2，時代中國 （1233） 跌逾2%。

【10：00】港股升393點

恒生指數升393點，報21384點。恒生科技指數升2.93%，報4561點。

阿里巴巴（9988）升超7%，報108.8元，該公司公布，創辦人馬雲已放棄對公司旗下的螞蟻集團的控制權。

濠賭股續揚，金沙中國 （1928）升近4%，美高梅 （2282）升近4%，銀河娛樂 （0027） 升近3%，澳博 （0880） 升近4%。

另外，騰訊（0700）升逾2%，美團（3690）升0,71%，港交所 （0388） 升逾4%。

【09:20】港股高開304點

恒生指數開報21295點，高開304點。恒生科技指數高開1.5%，報4497點。

阿里巴巴（9988）延續美股ADR強勢，高開近4%，報105.6元。根據公司公布，創辦人馬雲已放棄對公司旗下的螞蟻集團的控制權。

其餘科指成分股多數走高，攜程集團（9961）、蔚來（9866）漲超3%，快手（10124）、百度（9888）、阿里健康（0241）漲超2%。騰訊（0700）高開1.6%，報355元。