恒指升逾300點　阿里、小米彈7%　內房股逆市挫｜持續更新

美國三大指數周五大幅向上，道指升700點收市，納指及標普均升逾2%。恒指ADR升362點，夜期更高水逾400點。不過，反映中概股的中國金龍指數周五卻收跌0.76%。



【11：08】港股升340點

恒生指數升340點，報21331點。恒生科技指數升2.98%，報4563點。

阿里巴巴（9988）升逾7%，小米（1810）升逾8%，騰訊（0700）升近3%。

內房股回吐，中海外 （0688）、寶龍地產 （1238）跌逾3%，龍湖 （0960） 跌近5%， 中駿 （1966）跌近2，時代中國 （1233） 跌逾2%。

【10：00】港股升393點

恒生指數升393點，報21384點。恒生科技指數升2.93%，報4561點。

阿里巴巴（9988）升超7%，報108.8元，該公司公布，創辦人馬雲已放棄對公司旗下的螞蟻集團的控制權。

濠賭股續揚，金沙中國 （1928）升近4%，美高梅 （2282）升近4%，銀河娛樂 （0027） 升近3%，澳博 （0880） 升近4%。

另外，騰訊（0700）升逾2%，美團（3690）升0,71%，港交所 （0388） 升逾4%。

【09:20】港股高開304點

恒生指數開報21295點，高開304點。恒生科技指數高開1.5%，報4497點。

阿里巴巴（9988）延續美股ADR強勢，高開近4%，報105.6元。根據公司公布，創辦人馬雲已放棄對公司旗下的螞蟻集團的控制權。

其餘科指成分股多數走高，攜程集團（9961）、蔚來（9866）漲超3%，快手（10124）、百度（9888）、阿里健康（0241）漲超2%。騰訊（0700）高開1.6%，報355元。