港股半日跌72點　地產股及汽車股回軟　舜宇飆逾4%｜持續更新

美國股市於周一（9日）走勢個別，其中道指跌逾百點，反映科技股走勢的納指則高收。個股方面，電動車生產商Tesla飆近6%，連升2個交易日。亞太區股市普遍上揚，其中日本股市重上26000點。商品市場方面，油價及金價在亞洲交易時間均偏軟。



【12:20】恒指半日跌72點

港股經過上日升市後，今早出現回吐，半日跌72點。

恒指中午收市報21316點，跌72點，國指跌33點，報7252點，科指跌31點，報4539點，成交額為729.8億元。

地產股今早偏軟，新世界（0017）跌2.4%，報22.55元，新地（0016）跌0.3%，長實（1113）無升跌，恒地（0012）跌1.2%。

汽車股同告回落，比亞迪（1211）跌2%，吉利（0175）跌0.2%，長汽（2333）跌2.5%。

科技股亦受壓，阿里（9988）跌0.6%，騰訊（0700）跌0.2%，美團（3690）跌1.5%。

手機設備股方面，舜宇（2382）升4.6%，瑞聲（2018）升1.4%，信利（0732）跌1.5%。

【10:39】恒指跌勢進一步擴大

港股跌勢進一步加劇，最新報21201點，跌187點，國指跌78點，報7207點，科指跌72點，報4497點。

阿里（9988）跌1.9%，中升（0881）跌2.5%，東方海外（0316）跌2.2%。

不過舜宇（2382）卻逆市飆升5.3%，報98.25元。

【09:51】恒指跌幅曾擴大至逾百

【09:51】恒指跌幅曾擴大至逾百點

恒指跌幅曾擴大至逾百點，最新報21299點，跌89點，國指最新報7239點，跌46點，科指最新報4520點，跌49點。

內房股今早回軟，碧桂園（2007）跌2.9%，中海外（0688）跌2%，潤地（1109）跌1.7%。

科技股方面，京東（9618）跌1.4%，網易（9999）跌1.6%，美團（3690）跌1.8%，阿里（9988）跌2%，騰訊（0700）跌1%。

【09:25】恒指低開17點

恒指低開17點，報21370點，國指跌6點，報7279點，科指跌25點，報4545點。

阿里（9988）低開1.3%，騰訊（0700）高開0.8%，美團（3690）低開1.3%。

友邦（1299）低開0.8%。

消費股方面，周大福（1929）高開0.7%。