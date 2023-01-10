金管局余偉文：內地一兩個月後可克服疫情　金融開放令香港受惠

內地近日對外開關，惟疫情發反彈令外界憂慮，金管局總裁余偉文表示，各地監管機構均非常歡迎內地開關，惟疫情高峰引發對消費及供應鏈拖累的憂慮，但這是各地開放經濟時均會面臨的短期挑戰，預計內地一兩個月後可克服，相信開關最終必可振興當地消費及國際旅遊，帶動全球經濟增長及國際貿易。他認為，只要內地持續開放金融市場，香港就可受惠。



余偉文出席瑞銀大中華研討會時表示，滬深港通、債券通資金流在疫情期間都保持增長，但目前外資仍僅佔境內股票和債券比例4%和3%，與中國在環球經濟份額不符。他坦言，內房債務問題影響投資氣氛，但北向資金流將隨內地經濟復甦、國際指數納入中國資產而持續吸引外資。

他指出，比起北向，南向資金流潛力更大。內地儲蓄率達35%至40%，但只有20至25%資產投放在金融產品，因此存在大量分散資產的需求。債券通、南向通及理財通仍處早期發展階段，建議可進一步鬆綁限制。而互換通推出在即，期望能推出更多風險管理產品，發展成人民幣資產風險管理中心。

料資本市場持續波動

至於今年投資主題，余偉文表示，外圍通脹和利率走勢仍有不確定因素，環球經濟增長減慢，亦擔憂若今年資本市場繼續調整，非銀行金融領域或出現金融系統風險。他預計，資本市場仍會持續波動，呼籲採取防守性投資策略，持有更多現金避險，更重要是分散風險，例如全球資產相關性低的內地資產及私募投資。

近期虛擬資產市場波動，余偉文表示，過去六個月虛擬資產市場發生Terra Luna及FTX事件引起市場不少擔憂，但加密貨幣及區塊鏈生態系統有廣泛應用，從比特幣、穩定幣到代幣化資產等，故不會完全因近期發生的事件而卻步。