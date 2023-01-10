大摩再調高恒指目標價　基本情景下料年底時可見24500點

摩根士丹利連續3個月將恒指目標價上調，最新預測在基本情景下，今年12月可見24500點，較原來預測高出15%；同時將國指在12月底的預測由7400點調高至8250點，調高幅度約11%。



大摩在去年10月時，予恒指基本情景目標為16500點，其後在11月及12月時，將目標價升至18500點及21200點。

該行在最新發表的預測中，同時將恒指最樂觀情景預測，由24500點調高至27000點，國指目標由8200點升至9100點。該行將恒指最悲觀預測，由13900點升至16500點，國指目標由4800點升至5600點。

該行預料中資股有望成為今年環球股市表現最佳市場之一。在股本回報等結構改善下，續予「增持」評級，同時將MSCI中國指數目標由70調高至80，滬深300指數目標會由4350調高至4500點。

調高今年內地經濟增長至5.7%

大摩指出在重新通關﹑房地產行業獲更大政策支持，及放寬科技監管下，看到內地經濟今年首季開局有強勁復蘇，因此將今年內地全年經濟增長預測調高至5.7%，並將人民幣兌美元預測目標價升至6.65。