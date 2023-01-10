百度李彥宏﹕偉大的企業如偉大創造者　沒有一帆風順

百度（9888）董事長兼首席執行官李彥宏於Create AI開發者大會上指出，深度學習演算法是第四次科技革命的標誌。與深度學習相關的重大創新，包括自動駕駛，也包括水電能等領域的智慧調度系統。它們的應用會像汽車、互聯網這些發明一樣，產生重大社會影響，是重大創新。



他進一步指，創新驅動增長，而回饋驅動創新，又指出﹕「創新不是閉門造車。創新，是你有機會進入市場，不斷獲得使用者和客戶的回饋，摸著「回饋」過河才能實現的。」

李彥宏集強調了基礎軟體的重要性：「晶片卡脖子很要緊，但軟體卡脖子一樣要緊。必須要把軟體的根紮下去，才能讓創新持續發生，才能讓頂層的商業更加繁榮。」

另一方面，讓AI得以深入產業，賦能實體經濟發展。比如百度的智慧交通解決方案，可以看作一個「智慧調度系統」，可以通過智慧紅綠燈控制交通流量，提升交通效率。目前已經落地全國63個城市，交通部也正式將百度列為交通強國的試點單位。

料2027年內地一線城市不再需要限購限行

李彥宏表示﹕「通過對交通網絡的智慧化改造，可以把通行效率提升15%至30%。」並預測“智慧交通方案可以使得，2027年之前，中國一線城市不再需要限購限行。2032年之前，靠交通效率的提升，擁堵問題就基本可以解決

他指出所有偉大的企業、偉大的創造者也是一樣，沒有一帆風順，只有不斷地歷經困難再凱旋。困難會刺激創新，而創新是增長的真正動力。