星展梁兆基料內地上半年推刺激措施提振市場信心　擬調高增長預測

星展銀行（香港）發表2023年中國及香港宏觀經濟，首席中國經濟師梁兆基指，中國復常絕對是好消息，但上半年只能用「正常化」來形容，下半年才敢說是「復甦」。隨著內地復常，初期感染病例預期大增，故首季經濟數據仍然是一般，直至內地更加正常化。



他又指，星展打算上調中國2023年經濟增長預測，但預料在新年後再落實。

梁兆基稱，目前內地最重要是重建消費及投資信心，故預期上半年中央政府會推出不少刺激措施以提振市場信心，當中未必是傳統上所指的減息降準，而是協助行業復常的補貼支持政策。

除了重建內循環經濟，梁兆基認為中國在外循環有重大進展，其中之一是與沙特政府商討以人民常作為石油及天然氣計價上取得空前成功。而當地未來賺取的人民幣，可透過中國企業協助完成基建項目，在資本帳不用完全開放下，都能夠做到外循環。

他甚至認為，未來OPEC國家隨時跟從沙特接受人民幣計價，屆時人民幣中長線需求大增，在未來十年可能動搖石油美元地位。

當前最重要為降低確診數目

梁兆基相信，未來幾個月中國經濟數據未至於快速回升，包括社會融資、社會零售消費等，當前最重要是內地民眾病例減少，恢復正常經濟活動，中央才有空間推出刺激信心政策。