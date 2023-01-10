人行及銀保監要求銀行保持房地產融資平穩有序 　推動經濟好轉

人民銀行﹑銀保監會聯合召開主要銀行信貸工作座談會，研究部署落實金融支持穩增長有關工作。

會議要求保持對實體經濟的信貸支持力度，加大金融對內地需求及供給體系的支持，做好對基建投資﹑小微企業﹑科技創新﹑製造業﹑綠色發展等重點領域的金融服務，保持房地產融資平穩有序，推動經濟運行整體好轉。

會議指出，各主要銀行要合理把握信貸投放節奏，適度靠前發力，進一步優化信貸結構，精準有力支持國民經濟和社會發展重點領域、薄弱環節。要加強跟蹤監測，及時跟進政策性開發性金融工具配套融資，延續發揮好設備更新改造專項再貸款和財政貼息政策合力，力爭形成更多實物工作量。

貫徹落實房住不炒

會議明確，要全面貫徹落實中央經濟工作會議精神，堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，推動房地產業向新發展模式平穩過渡。要有效防範化解優質頭部房企風險，實施改善優質房企資產負債表計劃，聚焦專注主業、合規經營、資質良好、具有一定系統重要性的優質房企，開展「資產激活」「負債接續」「權益補充」「預期提升」四項行動，綜合施策改善優質房企經營性和融資性現金流，引導優質房企資產負債表回歸安全區間。

會議強調，要運用好保交樓專項借款、保交樓貸款支持計劃等政策工具，積極提供配套融資支持，維護住房消費者合法權益。保持房企信貸、債券等融資渠道穩定，滿足行業合理融資需求。要因城施策實施好差別化住房信貸政策，更好支持剛性和改善性住房需求，加大住房租賃金融支持。