摩通戴蒙稱聯儲局加息至6厘機會達5成　致經濟陷風險因素仍在

摩根大通行政總裁戴蒙預期，聯儲局或會將息口加至超出5厘這預期目標，並指出有50%機會息口會加至6厘。



他指出聯儲局將利率加至5厘機會只有50%，當局將息口加至6厘機會為餘下50%。他明言當局加息至6厘亦未足夠，因過往加息步伐較慢，目前只屬迎軒上；惟他主張當局可以先暫停下來，以觀察去年加息帶來的影響，認為等待3至6個月也非壞處。

在經濟方面戴蒙重申消費強勁，但風險仍在，如俄烏戰爭及緊縮政策的影響。

稱摩通仍在招聘員工

對於高盛和摩根士丹利等華爾街同業出現裁員潮，但戴蒙表示摩通仍在招聘員工，又指出工資壓力已略減弱。

另一方面，美國將於本周四（12日）公布上月消費物價指數（CPI），現時市場人士普遍預期上月CPI按年升幅為6.5%。不過包括Andrew Tyler等摩通分析師預期，實際數據有三分二可能性會較預期低0.1個百分點。由於投資者基本保持防禦型倉位部署，任何顯示聯顯局抗通脹行動取得進展的跡象，都會刺激市場削減淡倉，當日標普指數有機會上揚1.5至2%。

若上月CPI低於預期會帶動股市上揚

他指出通脹升幅降溫有助美股於熊市反彈，可是聯儲局目前仍處於積極緊縮周期，該行會保持審慎，可是從基本情景而言仍偏向看好美股，因目前市場人士的倉位部署，對淡倉補回有過度反應。若通脹升幅低於6.4%，基準指數有機會上揚3至3.5%。不過他亦補充若屆時公布的CPI為6.6%，有機會對風險資產構成打擊，債市孳息率會全面上揚。

該行亦指出同任何股市的反彈均不可持續，投資者可以利用有關機會賺快錢。