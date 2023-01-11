內地股市低收　港股升幅收窄｜持續更新

美國股市於周二（10日）上揚，三大指數均高收，當中反映科技股走勢的納指更再次跑贏道指。亞太區股市今早普遍上揚，其中日本股市更升逾200點。



【15:25】港股升幅收窄

內地股市低收，上證收市報3161點，跌7點，深成指數收市報67點，報11439點，滬深300指數收市報4010點，跌7點，創業板收市報2445點，跌28點。

亞太區股市高收，日股升270點，報26446點，韓股升8點，報2359點，台股則低收報14751點，跌51點。

港股升幅收窄，恒指升21點，報21353點，國指升17點，報7281點，科指跌30點，報4527點。

【14:12】恒指維持逾200點升幅

港股升勢在午後維持逾200點，最新報21583點，升252點，國指升98點，報7362點，科指升43點，報4602點。

藥明生物（2269）升7%，中國神華（1088）升5.2%，比亞迪（1211）升4.7%。

【12:17】恒指半日升逾200點

港股反彈，半日升逾200點，並且重上21500點。

恒指中午收市報21549點，升218點，國指升81點，報7344點，科指升49點，報4607點。

醫藥股上揚，藥明生物（2269）升5.9%，報71.4元，藥明康德（2359）升2.9%，報95.9元，康方生物（9926）升5.4%。

內險股亦獲追捧，平保（2318）升4.8%，國壽（2628）升3.2%，人保（1339）升0.8%。

物管股上揚，碧桂園服務（6098）升3.6%，保利物業（6049）升0.4%。

科技股方面，阿里（9988）升3.6%，騰訊（0700）升2.9%，美團（3690）則逆市跌1.2%。

【10:01】港股曾升逾300點

港股升幅進一步擴大，升幅曾擴大至逾300點。恒指最新報21624點，升292點，國指升105點，報7368點，科指升72點，報4630點。

藥明生物（2269）升4.3%，阿里（9988）升3.4%，報113.2元，東方海外（0316）升2.5%。

濠賭股方面，金沙（1928）跌1%，永利（1128）跌0.8%。

【09:38】恒指升223點

恒指最新報21555點，升223點，國指升7335點，升71點，科指升52點，報4611點。

阿里（9988）升2.5%，騰訊（0700）升2%，潤地（1109）升1.7%，百度（9888）升1.6%。

【09:25】恒指高開132點

恒指最新報21463點，升132點，國指升41點，報7304點，科指升29點，報4588點。

新奧能源（2688）高開3.6%，招行（3968）高開3.3%，騰訊（0700）高開1.9%，阿里（9988）升2.9%。

長和（0001）升0.5%。