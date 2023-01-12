港股波動市下高收78點 物管及內房股捱沽 車股再踩油上
美國股市連升2日，納指更是連續3日跑贏道指，升幅達到1.8%。亞太區股市方面，今日（12日）早段日韓股市表現平平。數據美國將於今日公布上月消費物價指數（CPI）。
【17:18】恒指全日升78點
港股今日相當反覆，全日波幅近500點，其中物管股﹑地產及科技股均受壓，其中碧桂園服務（6098）跌幅逾6%，為表最差成份股。
恒指收市報21514點，升78點，國指無升跌，報7311點，科指收市報4487點，跌60點，成交額為1,595.8億元。
物管股今日普遍受壓，中海物業（2669）跌2.1%，報10.2元，雅生活（3319）跌4.4%，華潤萬象（1209）跌0.2%。
內房股下跌，龍湖（0960）跌3.7%，碧桂園（2007）跌2.4%，雅居樂（3383）跌3.3%，中海外（0688）跌1.4%。
科技股低收，阿里（9988）跌1.9%，報110.8元，騰訊（0700）跌2.6%，美團（3690）跌0.6%，小米（1810）升0.3%。
汽車股今日上揚，比亞迪（1211）升5.3%，吉利（0175）升1.8%，長汽 （2333）升2.1%。
金融股方面，滙豐（0005）升0.8%，港交所（0388）升1%。
【15:08】內地股市高收
內地股市高收，上證收市報3163點，升1點，深成收市報11465點，升26點，滬深300指數收市報4017點，升7點，創業板指數收市報2458點，升12點。
亞太區股市方面，日股升3點，報26449點月，台灣股市跌19點，報14731點，韓股升5點，報2365點。
港股仍在低位徘徊，恒指最新報21380點，跌55點，國指跌42點，報7268點，科指跌93點，報4453點。
【13:49】港股跌幅午後收窄
港股跌幅午後收窄，最新報21417點，跌18點，國指跌27點，報7283點，科指跌76點，後4471點。
碧桂園服務（6098）跌5.4%，龍湖（0960）跌3.9%，阿里（9988）跌2.6%。
【12:25】港股半日轉跌70點
港股轉升為跌，曾失守21300點，其中內房﹑物管及重磅股騰訊（0700）均受壓，拖累港股走勢逆轉。
恒指中午收市報21365點，跌70點，國指報7271點，跌39點，科指報4461點，跌85點，成交額為936.8億元。
物管股表現疲弱，碧桂園服務（6098）跌5.1%，保利物業（6049）跌2%，雅生活（3319）跌2.7%，中海物業（2669）跌3.8%。
內房股亦受壓，龍湖（0960）跌3.7%，中海外（0688）跌1.1%，碧桂園（2007）跌2.4%，潤地（1109）跌1%。
內需及消費股方面，海底撈（6862）跌3.1%，安踏（2020）則升1.4%。
科技股亦受壓，阿里（9988）跌3.2%，騰訊跌3.5%，美團（3690）跌1.1%。
【10:09】港股升幅擴大至逾200點
港股升幅擴大，最新報21662點，升226點，國指升79點，報7390點，科指升38點，報4585點。
科技股表現理想，網易（9999）升6.7%，騰訊（0700）0.9%。
醫藥股方面，阿里健康（0241）升4.4%。
中石油（0857）亦上揚3.3%。
【09:25】恒指高開163點
恒指高開163點，報21599點，國指最新報7365點，升54點，科指最新報4574點，升27點。
比亞迪（1211）升2.8%，報223元。
阿里（9988）高開0.2%，騰訊（0700）高開1.4%，報379元。
滙豐（0005）高開0.3%。