港股跌幅午後收窄 碧服瀉逾5% 阿里跌2.6%｜持續更新
撰文：張偉倫
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美國股市連升2日，納指更是連續3日跑贏道指，升幅達到1.8%。亞太區股市方面，今日（12日）早段日韓股市表現平平。數據美國將於今日公布上月消費物價指數（CPI）。
【13:49】港股跌幅午後收窄
港股跌幅午後收窄，最新報21417點，跌18點，國指跌27點，報7283點，科指跌76點，後4471點。
碧桂園服務（6098）跌5.4%，龍湖（0960）跌3.9%，阿里（9988）跌2.6%。
【12:25】港股半日轉跌70點
港股轉升為跌，曾失守21300點，其中內房﹑物管及重磅股騰訊（0700）均受壓，拖累港股走勢逆轉。
恒指中午收市報21365點，跌70點，國指報7271點，跌39點，科指報4461點，跌85點，成交額為936.8億元。
物管股表現疲弱，碧桂園服務（6098）跌5.1%，保利物業（6049）跌2%，雅生活（3319）跌2.7%，中海物業（2669）跌3.8%。
內房股亦受壓，龍湖（0960）跌3.7%，中海外（0688）跌1.1%，碧桂園（2007）跌2.4%，潤地（1109）跌1%。
內需及消費股方面，海底撈（6862）跌3.1%，安踏（2020）則升1.4%。
科技股亦受壓，阿里（9988）跌3.2%，騰訊跌3.5%，美團（3690）跌1.1%。
【10:09】港股升幅擴大至逾200點
港股升幅擴大，最新報21662點，升226點，國指升79點，報7390點，科指升38點，報4585點。
科技股表現理想，網易（9999）升6.7%，騰訊（0700）0.9%。
醫藥股方面，阿里健康（0241）升4.4%。
中石油（0857）亦上揚3.3%。
【09:25】恒指高開163點
恒指高開163點，報21599點，國指最新報7365點，升54點，科指最新報4574點，升27點。
比亞迪（1211）升2.8%，報223元。
阿里（9988）高開0.2%，騰訊（0700）高開1.4%，報379元。
滙豐（0005）高開0.3%。