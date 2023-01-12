洪灝報告內談佛教哲學　講及三諸行與市場關係　以金剛經作結

新年伊始，不少大行均發表報告為2022年作回顧，並為2023年進行展望。對沖基金GROW思睿集團合伙人兼首席經濟學家洪灝在一份名為《2022年啟示錄》的報告，卻講及佛教哲學，除談及三諸行與市場關係外，報告最後指出「唯有從對永恒的執著中涅槃寂滅，方能真正脫離凡俗，超然象外，成為交易的主人」。



報告談及三諸行

報告內談及三諸行。諸行無常﹕大千萬物都是剎那生滅﹑轉瞬即逝的。在市場標端情況下，色即是空，空即是色。

諸行皆苦﹕市場情緒在欲望及恐懼間回旋搖擺。執於獲利使我們為大悲大喜的俗情雜務所煩擾。要蕭然物外，方能自得天機。

諸行無我﹕市場在周期中循環往復地運行。千金散盡，天生我材。

投資可從佛陀教導中學習

報告又指出在投資方面，可以從佛陀教導中習得一二。2022年為非比尋常的一年，其所見證的﹑令人目不瑕接的大悲大喜之事確實乎無常。在極端情況下，多和空頭則別無二致，因為多者滿倉只能空。無法認識到這種市場的無常是苦痛的根源。讓市場不能暢所欲言﹑各抒己見是市場波動的來源。

市場的存在的意義在於提供流動性，而非如共識認為的那般象牙塔裡的市場有效性。沒有流動性，市場效率則無根無源；沒有百家爭鳴，爭芳鬥豔，市場本身也無從談起。許多人未能認識到這一點，而逃頂抄底的執念令眾人執迷不悟，難逃一劫。

風險被低估

洪灝在報告內亦指出，中國文化對市場波動的成見與佛教哲學的無常觀本質是截然對立。由於風險被小覷從而被低估，懷惴著這種錯誤假設的市場價格很容易被高估，從而出現遽然急劇的回旋轉折。一個人必須在心中抱持兩種對立觀點的同時，依然能與貪婪和恐懼的滾滾洪流較量過招。

報告最後以《金剛經》的四句偈「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀」作結。