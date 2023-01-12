花旗：內地通關較預期快　恒指上半年目標24000點　樓價先跌後升

中國逐步放寬疫情管控措施，支持中港股市近期持續反彈，花旗集團中國股票策略師劉顯達指出，內地社會復常步伐較預期快，料今年中國經濟增長達5.3%，是環球主要經濟體中唯一一個今年增長會加快的國家。



受惠內地復常較預期快，相信不少企業有機會因應內地經濟反彈，而上調盈利預測。估計恒指每股盈利增長將明顯加快，由去年的倒退6.1%，大幅改善至今年增長13.7%，支持恒指上升。

對於恒指走勢，該行予上半年目標為24000點；今年年底目標庶25000點。他相信今年中國經濟當中，近70%增長將由消費主導，因此對於非必需品消費品股份看高一線，包括珠寶、汽車、化妝品，以及醫療保健等消費行業。

6間H股首選股 包括京東友邦

選股方面，該行列出6間H股首選股，包括京東（9618） 、周大福（1929）、中國國航（0753）、金沙中國（1928）、友邦保險 （1299）及錦欣生殖（1951）。

不過，今年本港經濟仍會受到美國加息，以及歐美經濟倒退所影響，花旗集團香港經濟師雷智顏提醒，一旦美國加息比市場預期快，或是美元升幅較高，本港仍會面對資金外流壓力。

樓價料首季跌5%後反彈

對於美國加息步伐，她預計聯儲局今年或在2月再次加息50個基點，3月加息25個基點，5月加息25個基點，最終利率水平可能高達5.25至5.5厘。

在美國利率上調及本港仍面臨資本外流問題，預計本港樓價首季會下跌5%，其後才開始回升，預計樓價在今年次季至年底反彈5%，主要受到通關帶動投資需求，入市意欲增加所致，因此總計預期全年樓價保持持平。