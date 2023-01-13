內地股市高收　韓台股市上揚　日股受債息上升拖累低收｜持續更新

美國上月消費者物價指數（CPI）符合預期，加上多名聯儲銀行行長先後發聲支持縮減未來加息幅度，帶動美國於周四（12日）攀升，道指及納指分別重上34000點及11000點。不過今早亞太區股市表現各異，其中日股跌近300點，韓股則上升1.2%。



【15:11】

內地股市高收，上證收市報3195點，升31點，深成收市報11602點，升136點，滬深300指數收市報4074點，升56點，創業板指數收市報2493點。

亞太區股市方面，日股受債息上揚拖累，跌330點，收市報26119點，台股升92點，報14824點，韓股升20點，報2385點。

港股升幅擴大，最新報21702點，升188點，國指升60點，報7372點，科指升39點，報4526點。

【13:35】

港股升勢在午收窄，恒指最新報21516點，升2點，國指跌6點，報7305點，科指跌13點，報4473點。

網易（9999 ）升3.1%。

內需股獲投資者追捧，蒙牛升（2319）升3%，周大福（1929）升2.8%，潤啤（0291）升2.3%。

油股逆市上揚，中石油（0883）升2.9%。

【12:57】

港股走勢仍然反覆，恒指半日升35點，中午收市報21549點，國指升7點，報7319點，科指跌1點，報4485點。

信義光能（0968）跌5.4%，為今早表現最差藍籌股，其他太陽能概念股方面，協鑫科技（3800）跌3.8%。

手機設備股亦回落，舜宇（2382）跌2.7%，瑞聲（2018）跌0.7%，信利（0732）跌0.8%。

科技股方面，阿里（9988）升0.5%，騰訊（0700）升0.1%。

【10:12】

港股轉升為跌，恒指跌1點，報21512點，國指跌7點，報7304點，科指跌21點，報4465點。

信義（0968）跌3.1%，美團（3690）跌1.6%，碧桂園服務（6098）跌2.7%，聯想（0992）跌1.6%，中升（0881）跌1.5%。

【09:25】

港股高開90點，最新報21605點，國指升14點，報7326點，科指升5點，報4492點。

創科實業（0669）低開1.5%。安踏（2020）高開0.6%，阿里（9988）平開。