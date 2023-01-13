內地上月出口跌9.9%　連跌3個月兼較11月跌幅擴大

中國海關總署今日公布，2022年進出口總值42.07萬億元(人民幣‧下同)，按年增長7.7%，規模再創歷史新高；全年出口總值23.97萬億元，按年增長10.5%；進口總值18.1萬億元，上升4.3%；貿易順差約5.9億元人民幣。



單計去年12月，以美元計算出口按年下跌9.9%，進口跌7.5%，實現貿易順差780.1億美元。雖則有關數據均較預期理想，卻是連續3個月出現下跌，同時出口跌幅較11月的8.7%擴大，進口跌幅則收窄。

料今年外貿發展臨更多困難與挑戰

去年全年中國對東盟、歐盟、美國以人民幣計價進出口總值按年分別增長15%、5.6%和3.7%。另外，「一帶一路」沿線國家進出口增長19.4%，佔外貿總值的32.9%，提升3.2個百分點。

數據顯示，中國進出口實績的外貿企業有59.8萬家，增加5.6%。其中，民營企業51萬家，增加7%，進出口21.4萬億元，增長12.9%，佔進出口總值的50.9%，提升2.3個百分點。

中國海關總署新聞發言人呂大良表示，去年中國外貿實現了新的突破，進出口規模、質量、效益同步提升，成績來之不易。展望今年，目前中國經濟恢復的基礎尚不牢固，外部環境動盪不安，世界經濟下行的壓力不斷加大，中國外貿發展面臨的困難挑戰仍然較多。正視這些困難挑戰的同時，也要看到中國經濟韌性強、潛力大、活力足，長期向好的基本面依然不變，今年經濟有望總體回升，要更加堅定推動外貿穩規模、優結構的信心。