債市存吸納機會　債價相對合理　部份債券息率具吸引力｜伍禮賢

前期筆者分享過，2023年港股將會出現明顯估值修復，而目前港股市場今年以來的開局亦非常強勁。在外圍通脹改善以及內地經濟復甦憧憬之下，除了股本市場可以受惠之外，其實債券市場在今年亦具不錯的吸納機會。雖然債券市場價格的反彈或未必像股本證券明顯，而債券市場亦更具價格平穩、派息固定等優勢，適合穩健投資者部署。



回顧2022年，受加息周期影響，環球債券市場於年初開始下跌，雖然債價從去年年底開始有所回升，但由去年累計至今的表現仍然大幅下跌。踏入2023年，相信亦有不少資金重新將焦點投放於2023年的債券市場布局。近日美國公佈去年12月份通脹數據出現連續第三個月升幅放緩，符合市場預期。隨著通脹於高位回落，預期聯儲局的加息步伐亦將相對放緩，加息周期或迎尾聲。因此2023年的焦點將由加息轉為經濟前景，由於聯儲局激進加息的滯後效應將有機會於2023浮面並出現硬著陸，市場擔憂環球經濟即將步入衰退，加上地緣政治風險等風險，2023年仍然充滿不確定性。

內房債左右內地債市前景

雖然環球經濟步入衰退與否仍有待觀望，但是債券的最大的敵人通脹似乎正在降溫，展望2023年，環球債市的表現或有所改善。但同時，因市場擔憂環球經濟即將步入衰退，金融市場仍然充滿不確定性，因此，投資策略亦需配合市場動向進行調整。由於環球債市現價相對合理，不少債券的孳息率亦相當吸引，但又擔心今年經濟衰退所衍生的違約風險。投資者可考慮開始分段布局投資評級債券，較短年期的投資評級債券可為投資者帶來穩定的投資回報而無懼利息升跌的影響。如為博取債券價格上的升幅，則可考慮布局較長年期的投資評級債券。

至於內地債市方面，預期今年市場仍然受內房左右大局。近月，隨著民企三箭齊放的相關政策支持下，內房融資環境有所改善。預期今年內地債市受內房帶動，或將有所回暖。

伍禮賢【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

＊本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份

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