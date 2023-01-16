Prenetics旗下公司產品獲FDA認可　早前已公布回購計劃｜聶振邦

筆者早前曾分析於美國納斯達克交易所上市的Prenetics（PRE.US），當時股價約1.9美元，上周二（1月10日）出現其剛剛完成收購的「行動基因」之大喜訊﹕行動基因的ACTOnco® IVD（簡稱：ACTOnco）產品獲得美國食品藥物管理局（FDA） 許可，成為首家就適用於所有實體腫瘤的癌症基因檢測取得許可的亞洲公司。



提供癌症基因關鍵資訊

現時癌症相關基因的癌症基因檢測雖見日益普及，最多的檢測項目僅約300種；但ACTOnco卻能提供多達440種癌症相關基因的癌症基因檢測，於業界擁有明顯異常越卓的競爭優勢，針對標靶腫瘤治療（包括免疫治療）的臨床管理決策提供適切資訊，能被廣泛用於多種癌症檢測，包括肺癌、乳癌、結腸癌，以及子宮內膜癌等，為開發精準治療的生物製藥公司用作開發癌症基因組分析，提供不可多得的癌症基因關鍵資訊。

亞洲佔全球新增癌症病例的48%，並佔全球癌症死亡人數的55%。雖然精準醫學在疾病診斷及治療規劃方面具有優勢，並已成為西方國家常規的臨床實踐，但目前亞洲的情況並非如此。有別於大部分市面上由美國公司提供的測試（主要使用來自西方國家的臨床樣本來開發的），ACTOnco用於分析檢驗數據使用的臨床樣本是來自西方和亞洲國家，比例各佔一半，更能切合亞洲患者需求，開拓更多最佳癌症護理的機會。

Prenetics改裝了兩輛貨車，分泊在九龍及港島。（受訪者提供圖片）

基因檢測產業極具投資潛力

根據弗若斯特沙利文的資料，中國基因檢測市場於2020年為151億元人民幣，預期於2025年將達到487億元人民幣，自2020年至2025年的年複合增長率為26.4%，並預期於2030年將進一步增長至1,536億元人民幣，2025年至2030年的年複合增長率為25.8%，數字反映其潛力，可見未來基因檢測將高速增長，基因檢測產業的投資價值極具魅力。

Prenetics由香港初創企業起步，最終孕育成「獨角獸」在美國上市。這是一家全球性診斷和基因檢測企業，主要從事消費者健康、臨床護理和醫療和癌症基因組學三大業務，目前業務遍及英國、中國香港、印度、南非和東南亞等9個國家和地區。上月已完成收購具備次世代定序技術（Next generation sequencing，NGS）的行動基因（ACT Genomics） 的多數股權。

今次ACTOnco獲FDA許可，屬於在亞洲推廣精準醫學，以及將基因資訊轉化為可實行的癌症治療方案的重要里程碑，配合現時在港癌症基因檢測費用介乎3,000至30,000元不等的行情，絕對能為Prenetics帶來無可限量的經濟效益。另自去年11月底計起，集團預算在未來24個月內回購股票，總額不超過2,000萬美元，正以積極行動來回饋現有股東，可望於今年首季對股價帶來正面助力。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜華盛證券分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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