瑞銀汪濤：上月中國出口跌幅進一步擴大　料2023年全年出口跌4%

瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤發表報告，該行預計短期內出口增長保持下行，未來幾個月繼續錄得同比下跌，料2023年全年出口下降4%。



汪濤在撰寫報告提到，12月出口按年跌幅再度擴大1個百分點至9.9%，而進口跌幅從10.6%收窄至7.5%。全年計，出口增速從2021年的29.9%，放緩至2022年的7.1%；進口增速從2021年的30.1%，大幅下降至1.1%。

報告指，中國去年12月對發達國家的出口乏力，汽車出口增長走弱。其中，對G3（美國、歐盟、日本）的出口跌幅與11月持平。 對歐盟的出口按年跌幅擴大，但對美國和日本的出口跌幅有所收窄。消費品按年跌幅明顯收窄，汽車及汽車零部件出口增速明顯放緩，IT產品出口繼續大幅下跌。

至於原油進口比較穩健，支撐12月整體進口。其他主要大宗商品的進口增長情況表現不一，表明國內大宗商品密集型的經濟活動仍然缺乏顯著改善。由於IT零部件的出口預計較弱，瑞銀認為未來幾個月其進口可能也會保持疲軟。

短期貿易活動可能持續下跌

貿易資料仍面臨進一步走弱跡象，領先指標的調查資料持續走弱。瑞銀預計，短期內出口增長將保持下行，未來幾個月繼續按年下跌。不過，經濟重啟和國內活動改善可能會支援相關材料和產品的進口。瑞銀預計，2023年全年出口將下降4%，而2022年全年增長了7.1%。

近期人民幣兌美元匯率大幅升值，11月以來升值5%以上，近日更突破6.75，瑞銀認為主要由於中國經濟重啟和美元大幅走弱推動。

汪濤稱，瑞銀在2022年12月初調整了對人民幣兌美元匯率的預測，預計2023年底為6.8（此前預期為7.1）。在1月初，瑞銀提示了人民幣有升至6.5至6.6的上行風險。在短期內，聯儲局進一步加息可能會導致人民幣在近期強勢後出現一些波動。然而，隨著中國經濟增長加速、聯儲局開始放鬆貨幣政策，該行預計2023年下半年人 民幣匯率將走強。