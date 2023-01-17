恒指半日跌219點　藥明生物挫逾5%　體育用品股向好｜持續更新

港股連升四日，昨日再創去年7月8日以來新高，市場關注內地公布多項重磅經濟數據。國家統計局最新公布，內地2022全年GDP按年增長3%，四季度GDP按年增長2.9%，按季持平。



【12：00】恒指半日跌219點

恒指半日跌219點，報21527點，成交667億元。科指跌0.6%，報4477點。

阿里巴巴（9988）升0.44%，騰訊（0700）跌0.81%，美團（3690）跌1.03%。

藥明生物 （2269）遭大股東減持，股價跌逾5%，報69.9元。

體育用品股逆市向好，特步（1368）升逾5%，361度（1361）升逾6%，李寧（2331）升0.51%，安踏（2020）沒有變幅。

【10：59】恒指跌215點

恒指跌215點，報21531點；科指跌0.45%，報4486點。

阿里巴巴（9988）跌0.09%，騰訊（0700）跌0.76%，美團（3690）跌1.21%。

藥明生物 （2269）跌幅擴大至近5%，報70.3元。而特步（1368）升幅收窄至逾7%，報9.8元。

【09：47】恒指跌24點

恒指跌24點，報21722點；科指升0.81%，報4543點。

特步國際（1368）升逾12%，報10.3元，該公司首席財務官楊鷺彬於投資者電話會議表示，零售流水現已恢復正常，今年上半年聚焦於去庫存，預期到6月庫存水平可以回到5個月或以下，銷售增長將主要在下半年，全年銷售有望達到雙位數增長。

另外，361度（1361）升近5%，李寧（2331）升逾2%，安踏（2020）升逾1%。

【09：20】恒指低開68點

恒指低開68點，開報21678點；科指跌0.3%，報4493點。

科技股輕微高開，阿里巴巴（9988）升0.53%，騰訊（0700）升0.11%，美團（3690）升0.12%。

藥明生物 （2269） 遭大股東減持，今早跌逾2%，報72元。