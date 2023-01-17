滙豐調查｜7成企業計劃未來3年內拓展大灣區業務

滙豐發表一項調查顯示，近7成企業表示計劃在未來3年內拓展在大灣區的業務，其中27%企業更表示將顯著提升業務規模。



調查發現去年初正式生效的「區域全面經濟夥伴協定（RCEP）」，成員國的企業對大灣區經濟前景尤其看好，其中有6成受訪企業認為大灣區未來3年的經濟增長將高於中國平均水平，較非RCEP成員國的受訪企業高出一成半。

在拓展大灣區業務方面，來自RCEP國家的企業同樣更為進取，有31%的受訪企業計劃未來3年顯著提升大灣區業務規模，較其他市場受訪企業高出近10%。在重點投資領域方面，最多企業重視科技與創新，其次是提高供應鏈可靠性及加強數碼建設。

滙豐大灣區辦公室總經理陳慶耀指出，憑著有利的地理優勢，及龐大及國際化的市場，大灣區有望成為RCEP協定下與東盟國家開展深入合作的重要樞紐。調查結果顯示，大灣區的科技發展水平及消費市場規模成為吸引海外企業投資的重要動力。

大灣區擁有地理優勢

考慮於大灣區城市拓展業務時，受訪海外企業普遍將香港（47%）為首選地點，廣州（37%）及深圳（33%）隨其後。若單就RCEP成員國受訪企業而言，48%選擇在廣州，另有44%及38%分別選擇香港及深圳。