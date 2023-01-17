調查｜44%受訪餐廳料生意前景穩定　23%受訪餐廳稱有擴張計劃

戶戶送公布2022年第四季「餐廳信心指數」調查，顯示本地餐廳對行業未來應度更為進取。整體生意滿意度得分，由第三季的5.4升至6。隨著疫情緩和，大眾對疫情擔憂漸減，堂食收入穩步增長。



餐飲業在本港重新開放後，對經濟環境持更正面態度，從第三季的37%升至第四季的48%。

不過假期外遊人數增加，讓49%受訪餐廳對本港業界在2023年第一季的前景表示擔憂。盡管在12月節日期間堂食銷售疲弱，有33受訪餐廳指出第四季整體利益增加，另有31%受訪餐廳指出利潤不變。

調查亦顯示有56%受訪餐廳指出，去年12月假期期間堂食生意減少，只有21%受訪餐廳指出，聖誕節期間收入增。有50%受訪餐廳指出，收入減少與本港出境外遊人數增加，離港人流對生意產生負面影響。受影響的餐廳中，有56%表示收入減少20%。

放寬社交限制有利生意

對今年首季該行業前景的信心方面，受訪餐廳的看法持平。有43%受訪餐廳認為情況已「恢復正常」，放寬社交距離限制將有利於餐廳首季的生意。相比之下，44%的人認為生業前景將較為穩定。另外，有84%的餐廳表示，在新的一年未有計劃縮小規模，23%的餐廳計劃擴張。本港經濟復甦的跡象令人鼓舞，有20%的餐廳在第四季加薪，其中38%人表示薪金增幅達2%至5%，而31%人表示加薪幅度在5%至10%之間。

在第四季，租金（38%）超越人工成本，成為餐飲業最大的壓力來源，緊隨其後的是食材價格（31%）和人工成本（27%）。