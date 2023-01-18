劉熾平上周四行使375萬股騰訊認購權　賬面勁賺8.8億元過肥年

騰訊（0700）行政總裁劉熾平，事隔逾2年後再度大手行使認購權。他於上周四（12日）行使375萬股認購權，每股行使價為126.57元，較當日收市價折讓65.2%。

由於部份認購股行使時，以非現金方式結算，扣除部份作認購權行使價，因此實際上騰訊合共發行348.92萬股予劉熾平。以今日（18日）騰訊收市價380元計算，若劉熾平今日仍持有剛行使的認購股份，賬面上勁賺8.8億元。



該批以126.57元行使的認購權，到期日為今年3月23日，劉熾平已於上周四將該有關認股權悉數行使。

在行使過程中，劉熾平以現金方式行使300萬股認購權，餘下的75萬股認購權是透過非現金形式結算，其中約26.08萬股自動扣除作為支付75萬認購權的行使價，因此抵扣後公司向劉熾平發行48.92萬股。

手上仍持有認購權最早明年3月下旬到期

目前劉熾平持有的認購權，結束日期由明年3月23日至2028年3月29日，行使價為185.65元至532.06元。其中在明年3月23日﹑涉及525萬股的認購權，行使價為185.65元。

以往劉熾平亦曾大手行使認購權。翻查資料顯示，劉熾平於2020年12月22日以每股114.52元，較12月21日收市價折讓近8成，行使500萬股認購權。當中有部份認購權透過非現金方式結算。

至翌年1月15日及18日，劉熾平合共沽出40萬股，每股作價分別為633.5078元及659.751元。