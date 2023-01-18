新創建申請發熊貓債　規模最多50億元人民幣

新創建（0659）公布向內地銀行間市場交易商協會申請註冊總額不高於50億元人民幣，並將適時分多個批次發行債務融資工具（熊貓債券），建議發行將在接獲協會場的接受註冊通知書起計2年內進行。發行熊貓債取得的款項會用作償還現有借款及用於營運資金。



公司指出由於申請正在處理中，申請能否及何時獲批准，以及熊貓債券註冊能否及何時獲完成仍未確定。

公司又指出，若進行發行，有關熊貓債券的確切發行時間﹑年期﹑規模及條款將取決益發行時市況，票息率會通過集中簿記建檔方式釐定。熊貓債發行後會在內地銀行間債市進行交易。

發債可作人民幣自然對沖

公司又指出就申請及建議發行，已申請信用評級及隨後獲一間內地信用評級機構﹕聯合資信評估予「AAA」主體長期信用等級。

公司指出隨著美國及香港大幅加息，一般預期利率將於一段時間內維持較高水平，導致美元或港元貸款的借貸成本增加。由於人民幣利率呈下降趨勢，建議發行可為公司提供較低成本的替代資金來源，從而改善資本結構。同時公司資產﹑營運及收入相當部份以人民幣計值，建議發行亦可以作為人民幣自然對沖，減低面臨相關外匯風險。