恒指半日跌5點　快手挫逾5%　內房股逆市齊彈｜持續更新

周三（18日）美股三大指數先高後低，受累於聯儲局官員再「放鷹」，同時經濟數據欠佳，道指收市跌613點或1.81%，報33296點。反映中概股的金龍中國指數亦回落2.5%，恒指ADR收報21485，較周三收市低出193點或0.9%。



【12:00】恒指半日跌5點

恒指半日微跌5點，報21672點，成交508億元。科指跌1.1%，報4473點。

騰訊（0700）升0.63%，阿里巴巴（9988）跌超1%，美團（3690）跌逾1%，快手（1024）跌逾5%。

碧桂園 （2007）升逾2%，雅居樂 （3383） 升逾3%，中海外 （0688）升逾1%，潤地 （1109） 升逾1%，龍湖 （0960） 升逾2%。

【10:50】恒指跌80點

恒生指數跌80點，報21597點；恒生科技指數跌1.37%，報4462點。

阿里巴巴（9988）跌逾1%，快手（1024）跌近5%，創科實業（0669）跌逾4%。

新東方在線（1797）升逾5%，報65.3元，成交額1.29億元。

【09:55】恒指跌287點

恒生指數跌287點，報21390點；恒生科技指數跌2.4%，報4416點。

快手（1024）遭股東減持，股價跌近6%，報68.4元。另外，創科實業（0669）今早急挫6%，報98元。

樂華娛樂（2306）首掛強勁，現升53.19%，報6.25元。

【09:20】恒指低開225點

恒生指數開報21452點，跌225點；恒生科技指數開報4444點，跌79點。

騰訊（0700）跟隨ADR走勢向下，低開0.8%；阿里巴巴（9988）跌2.72%，報111元；京東（9618）再跌3%；小米（1810）跌1.68%；美團（3690）跌1.5%。

快手（1024）低開4%，公司遭大股東兼董事長宿華減持，套現近38億元。