高盛料中港兩地通關帶動樓市額外需求　調高地產股每股盈利預測

本港樓價在去年下跌15%，成交量跌幅更達37%。高盛認為目前本港樓市需求較弱，負擔能力亦較弱，不過中港兩地通關後可帶來額外需求，以及美息亦將見頂。不過該行亦指出基於未來3至6個月按息保持升勢，地價下跌反映出樓價會進一步下跌，因此開關的利好效應會在較後時間才反應。



該行指出在中港通關憧憬帶動下，發展商股價平均從去年10月底反彈34%，不過仍與恒指的47%升幅有所不及。其中股息率較高﹑槓桿比率較高的發展商如新世界（0017）﹑恒地（0012）及嘉建（0683）升幅相較大。

該行亦調整從2023至2025年本地地產股每股盈利預測，由跌28%調高至上升129%，以反映較高的住宅樓價，及最新本港商廈價格與內地住宅樓價。該行亦調整本地地產股目標價。

升長實評級至「買入」

高盛將長實（1113）評級由「中性」調高至「買入」，並列出3大原因﹕資金回籠速度較快及資本管理較活躍，公司擁較高股本回報率及或資產回報高。在具挑戰行業環境下，唯一會增加派息及回購逾1%股本的地產商。公司擁有較多元化收入來源，30至40%息稅前盈利來自中國以外的基建﹑公用及酒吧業務。

高盛亦維持新世界「買入」評級，因公司負債比率為行業中最高，相信可從加息周期見頂中受惠，開關亦有利K11旗下商場業務。

不過該行維持予信和（0083）「沽售」評級，因其淨現金利好情況已在加息周期內反映。