TVB增持翡翠東方21%投票權　代價為名義價1元

電視廣播（0511，TVB）公布向大股東兼非執行董事黎瑞剛，購入於內地註冊成立﹑從事提供廣告﹑電視節目及電影版權及管理服務的代理服務翡翠東方的21%投票權，名義代價為1元。完成後TVB將持有翡翠東方的91%投票權，翡翠東方將不再為TVB的關連附屬公司及關連人士，黎瑞剛對翡翠東方的投票權則降至9%。



TVB又指出，在進行交易前已持有翡翠東方70%的投票權及實益經濟利益。公司表示為加強在內地業務經營及其他業務整合，為促使公司可把握於內地獲得更多商機，因此進行有關交易，以獲得尚未有控制權的翡翠東方額外21%投票權的控制權。

公司指出由其控制，但由華人文化實益擁有的有限合夥企業LLP與華人文化及翡翠東方訂立收購協議。LLP以2,550萬元（人民幣‧下同）從華人文化購入翡翠東方6%股權，有關交易代價會全部由華人文化作為LLP的有限合夥人撥付。同時LLP向華人文化就前述的翡翠東方6%股權授出認購權，而華人文化則向LLP授出前述股權的認沽權。若雙方並無在期限內行使認購或認沽權，則在認沽期屆滿後，LLP最終向華人文化出售，及華人文化最終購入該批股份。認沽權為期6年。

TVB旗下的港視多媒體為LLP唯一普通合夥人，因此港視多媒體可以對LLP的管理及事務擁有控制權，而港視多媒體為TVB的全資附屬公司，所以TVB能透過港視多媒體對LLP行使持有的翡翠東方6%股權。至於黎瑞剛擁有華人文化權益。

翡翠東方2021年稅後溢利5030萬元

TVB又指出與呼風喚雨訂立協議，以1元購入1股新普通股，相當於呼風喚雨的全部投票權，其他非由TVB持有的呼風喚雨股權已轉化為無投票權。透過購入呼風喚雨股權，可以行使對翡翠東方15%股權的控制權。同時TVB與引力傳媒訂立6年認沽及認購協議，TVB可向引力傳媒沽出，而引力傳媒可向TVB購入呼風喚雨股權。若最終在期內認購及認沽權均無行使，則會在期限屆滿後30日，雙方向對方沽出及購入呼風喚雨股權。

公司指出，截至2021年12月底翡翠東方的稅前及稅後溢利，分別為6,870萬元及5,030萬元。截至去年6月底，資產總值為6.59億元。