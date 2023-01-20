恒指午後升近300點　ATM領市　羚邦彈逾23%｜持續更新

隔晚美股收市全線下挫，市場關注美國政府觸債務上限，不過中概股造好。港股「黑期」今早最新升約200點，迎接虎年最後一個交易日。



【13：08】恒指午後升260點

恒指午後升260點，報21911點。科指升2.02%，報4539點。

美團 （3690）升逾4%，阿里巴巴 （9988）升超3%，騰訊 （0700）升近2%。盈喜的中石油 （0857）升逾4%，中海油 （0883） 升近5%。

羚邦 （2230）升逾23%，報0.19元。公司稱其發行《男兒當入樽》動畫電影《THE FIRST SLAM DUNK》開畫日票房約486.8萬元（連優先場），首周累積票房逾1800萬元。

【12：00】恒指半日升217點

恒指半日升217點，報21868點，成交432億元。科指升1.6%，報4520點。

美團 （3690）升4%，阿里巴巴 （9988）升逾2%，騰訊 （0700）升逾1%。盈喜的中石油 （0857）、中海油 （0883） 均升逾4%。

羚邦 （2230）升近23%，報0.189元。公司稱其發行《男兒當入樽》動畫電影《THE FIRST SLAM DUNK》開畫日票房約486.8萬元（連優先場），首周累積票房逾1800萬元。

【09：55】恒指升144點

恒指升144點，報21795點；科指升0.98%，報4493點。

ATM領市，阿里巴巴（9988）升近3%，美團（3690）升逾3%，騰訊（0700）升0.78%。

兩桶油盈喜，中石油 （0857） 升逾2%，中海油 （0883） 升近3%。另外，中石化 （0386） 升0.99%。

【09：20】恒指高開161點

恒指高開161點，報21812點；科指升0.84%，報4487點。

阿里巴巴（9988）、美團（3690）升逾2%，騰訊（0700）升近2%，快手（1024）升超1%。