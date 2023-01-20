恒生指數收爐日現虎威　收復22000點　惟整個虎年瀉逾1700點

隔晚美股收市全線下挫，市場關注美國政府觸債務上限，不過中概股造好。港股「黑期」今早最新升約200點，迎接虎年最後一個交易日。



【17：00】港股全日揚逾300點

在虎年最後一個交易日，港股升逾300點之餘，更是自去年6月下旬以來，收市價企穩在22000點。美團（3690）與阿里（9988）﹑油股及碧桂園服務（6098）今日均有理想表現，成為大市上揚動力。

恒指收市報22044點，升393點，國指升170點，報7483點，科指升118點，報4568點，成交額為951億元。

中海油（0883）及中石油（0857）同於周四（19日）發盈喜，帶動兩者股價今日高收，中海油收市報11.38元，升5.4%，中石油升3.6%，報4.02元。

阿里升3.7%，收市報116.3元，美團升4.9%，報168.1元，百度（9888）升4.9%。

內房股亦獲追捧，龍湖（0960）升0.4%，碧桂園（2007）升3.6%。

雖然恒指在虎年最後一個交易日發威，但是在整個虎年，大市累跌1,758點或7.4%。其中碧桂園雙雄位列年內表現最差的藍籌股首2名，碧桂園累跌54.9%，碧服跌54.1%，舜宇（2382）跌46.5%。

不過年內亦有表現突出的藍籌股，海底撈（6862）累升40%，為虎年藍籌升幅王。濠賭股金沙（1928）升39.9%，為表現次佳，聯通（0762）升34.8%，排名第三。

【14：48】兩桶油盈喜後上揚

港股在虎年最後一個交易日，曾升穿22000點，高見22006點為去年6月下旬以來首次。最新報21962點，升311點，國指收市報7457點，升144點，科指升102點，報4551點。

中石油（0857）及中海油（0883）昨日同發盈喜，今日分別升3.9%及5.6%。

【13：08】恒指午後升260點

恒指午後升260點，報21911點。科指升2.02%，報4539點。

美團 （3690）升逾4%，阿里巴巴 （9988）升超3%，騰訊 （0700）升近2%。盈喜的中石油 （0857）升逾4%，中海油 （0883） 升近5%。

羚邦 （2230）升逾23%，報0.19元。公司稱其發行《男兒當入樽》動畫電影《THE FIRST SLAM DUNK》開畫日票房約486.8萬元（連優先場），首周累積票房逾1,800萬元。

【12：00】恒指半日升217點

恒指半日升217點，報21868點，成交432億元。科指升1.6%，報4520點。

美團 （3690）升4%，阿里巴巴 （9988）升逾2%，騰訊 （0700）升逾1%。盈喜的中石油 （0857）、中海油 （0883） 均升逾4%。

羚邦 （2230）升近23%，報0.189元。公司稱其發行《男兒當入樽》動畫電影《THE FIRST SLAM DUNK》開畫日票房約486.8萬元（連優先場），首周累積票房逾1800萬元。

【09：55】恒指升144點

恒指升144點，報21795點；科指升0.98%，報4493點。

ATM領市，阿里巴巴（9988）升近3%，美團（3690）升逾3%，騰訊（0700）升0.78%。

兩桶油盈喜，中石油 （0857） 升逾2%，中海油 （0883） 升近3%。另外，中石化 （0386） 升0.99%。

【09：20】恒指高開161點

恒指高開161點，報21812點；科指升0.84%，報4487點。

阿里巴巴（9988）、美團（3690）升逾2%，騰訊（0700）升近2%，快手（1024）升超1%。