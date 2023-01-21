港股升幅顯著　留意A股突破後的機會｜伍禮賢

今年港股開局強勢，市場加大對內地經濟復甦憧憬。惟港股升勢較急，反觀內地A股走勢相對平穩。上證指數由上年第四季低位至今反彈約13%，出現明顯的滯後，同時結合內地較早前下發支持房企發展三支箭政策、中央釋放貸款推動經濟、中港通關等利好因素，再加上近段時間上證指數向上穿過去一年的下降通道軌頂部，並初步站穩250日牛熊分界線之上，料屬中期轉勢信號。



至於數據方面，內地公佈2022年全年GDP增長3%，高於市場預期，同時第二季往後經濟有望出現較明顯復甦動力，市場普遍預期2023年內地GDP增長有望達5%或以上。在以上基本因素支持下 ，預期未來A股有望繼續向好。截至本周五（20日），上證指數再度創下自去年9月份以來新高，投資者不妨關注相關投資機會。

兩大類別A股資產可留意

在未來內地復甦預期升溫之下，投資者不妨關注兩大A股資產。首先，選擇ETF作為分散投資風險的一種方式，值得考慮，特別是對於平時可能比較忙或者不太貼市的投資者而言。當然，在選取ETF產品方面，對產品要有一定的熟悉程度，先是可以做到獲利的關鍵。如果投資者相對看好較為傳統，例如金融、工業等受惠經濟活躍度提升的板塊，A50指數相關ETF可以留意。如果投資者更鐘情於新經濟行業，則創業板指數相關ETF具備更好的爆發力，同時波動性亦會相應較大，適合較為進取的投資者。

另一方面，券商板塊向來與股市表現息息相關，在A股市況逐步理想之下，中資券商股份亦值得關注。現時券商業務之中，兩融業務屬盈利能力較強一部分。而目前內地深滬兩市的兩融餘額總數為1.4萬億元人民幣，而兩市兩融餘額的高位期為2015年，當時最高錄得接近2.3萬億元人民幣，目前水平距離當時高位仍有較大空間。在行業板塊之中，投資者不妨對大型頭部券商股份多加關注。因為隨著未來內地與香港新股市場逐步恢復暢旺之下，大型券商在新股市場的受益程度亦更為顯著，投資者不妨作重點關注。

伍禮賢【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

＊本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份

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