香港上月CPI按年升幅加快至2%　電力﹑燃氣及水價格升幅達14.7%

政府統計處公布去年12月本港消費物價指數（CPI）按年升2%，較去年11月升幅加快0.2個百分點之餘，亦較預期升幅高。剔除所有政府一次性紓困措施影響，去年12月綜合消費物價指數按年升幅為2%，較去年11月的升1.7%加快0.3個百分點。政府指出與新鮮蔬菜價格上升，通訊服務費用跌幅收窄所致。



經季節性調整的綜合消費物價指數，截至去年12月底的3個月平均每月升幅為0.3%，而截至11月底的3個月，升幅為0.2%。剔除所有政府一次性紓困措施影響，相應升幅為0.2%及0.1%。

政府指出去年12月的甲類﹑乙類及丙類CPI按年升幅分別為2.1%﹑1.9%及2%，剔除政府所有一次性紓困措施，甲類﹑乙類及丙類CPI升幅分別為2.1%﹑1.9%及2%。

政府指出去年12月電力﹑燃氣及水價格按年升14.7%，衣履價格升4.1%，基本食品價格升4.2%，外出用膳及外賣價格升幅為3.5%，交通價格升2.7%，雜項服務價格升1.9%，煙酒價格升1.6%，雜項物品價格升0.5%。

不過政府亦指出，耐用物品價格在去年12月按年跌1.5%，住屋價格跌0.1%。

去年基本消費物價指數升1.7%

政府發言人表示，去年12月份基本消費物價通脹率維持溫和，儘管主要由於新鮮蔬菜價格急升而較上月有所上升。能源相關項目價格按年進一步大幅上升，衣履和食品價格繼續錄得明顯升幅，不過其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控。全年合計，基本消費物價通脹率平均為1.7%。

展望將來，外圍價格壓力應維持顯著，儘管料會有一些緩和。本地經濟活動預期會改善，本地成本壓力或會隨之增加。總體而言通脹可能因而面對一些上升壓力，但短期內應會保持溫和。政府會繼續留意情況。